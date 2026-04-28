CAMEROUN :: Robert NGANGUE rejoint l’élite mondiale des experts de l’Ordre Mondial des Experts Internationaux :: CAMEROON

Cette distinction de portée internationale vient consacrer une trajectoire construite depuis 25 ans au service de la paix et la résolution des conflits à travers le monde, notamment avec le département des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Robert NGANGUE, médiateur professionnel certifié International Mediation Institute (IMI), conférencier international, Directeur du Cabinet Africa Mediation Services (AFRIMEDS) et Président fondateur de l’association Ombudsperson & Médiation Initiative (OMI) a officiellement intégré l’OMEI le 24 avril dernier à Genève, une institution Suisse reconnue pour son expertise et son offre de conseils stratégiques auprès des grands décideurs du monde.

Avec ce nouveau parchemin, ce digne fils du village Yassa dans le canton Bakoko Wouri, région du Littoral, Cameroun, pèlerin de la paix dans le monde, franchit un cap décisif. Cette admission très compétitive est une reconnaissance officielle et une validation internationale de son savoir- faire, ses talents et ses compétences dans les domaines de la facilitation du dialogue, de la conciliation, de la médiation pour prévenir et résoudre les conflits, réconcilier les communautés et groupes en conflit, promouvoir la coexistence pacifique et la paix.

À son actif, plus d’une cinquantaine de conflits dénoués, des communautés réconciliées, des accords locaux de paix signés, des processus de paix nationaux soutenus activement, des accords de cessez-le-feu négociés avec les belligérants en Europe et en Afrique. Cet engament a impacté positivement des vies, réduit l’ampleur des violences et allégé les souffrances de plus de 10 millions de personnes en situation de conflits à travers le monde, notamment au Kosovo, en République Démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Côte d’Ivoire et plus récemment lors de la campagne de 3 mois pour la paix et la non-violence qu’il a mené avant, pendant et après l’élection présidentielle d’octobre 2025 au Cameroun sous le label « Give Peace a Chance ».

Selon Robert Ngangue « les grands décideurs du monde ont besoin d’une expertise pointue dans tous les corps de métiers pour faciliter la réflexion stratégique, l’élaboration technique et la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques, des réformes et des programmes à long, moyen et court termes. C’est ici la raison d’être de l’OMEI et la valeur ajoutée de cette reconnaissance qui n’est plus confinée essentiellement à l’écosystème camerounais. L’agrément de l’OMEI est un passeport international qui place l’expertise de ses membres au-delà-des frontières camerounaises. L’OMEI est un cachet garantissant une qualité supérieure de l’expertise de ses membres et leur compétitivité sur tous les continents ». M. Robert Ngangue est donc désormais appelé à conseiller et à mettre son expertise au service des chefs d'États et de gouvernement ainsi que d’autres grands décideurs du monde dans le domaine de la paix et de la résolution des conflits, les droits de l’homme et la protection des civils en situation de crise.

« Au-delà du sentiment de fierté qui m’anime en ce moment et de l’honneur qui en découle pour mon pays le Cameroun à qui je dédie cette palme, je reste très conscient de l’ampleur de la tâche au Cameroun qui a une grande soif de paix effective et de réconciliation mais aussi au monde qui est en proie à une prolifération de crises et de conflits tels qu’on en a pas connu depuis la fin de la seconde guerre mondiale ».

Robert Ngangue, ex-fonctionnaire onusien est retourné au Cameroun en février 2025. Depuis lors, il met son savoir-faire et ses compétences en matière de médiation, facilitation de dialogue et de résolution amiables des conflits au service du Cameroun et de la sous-région Afrique centrale à travers la création du Cabinet AFRIMEDS, une entreprise pionnière de prestations de services pour la résolution amiable des conflits en dehors des circuits juridico-judiciaires.

Cette passion pour la résolution pacifique des conflits et cet engagement pour la paix depuis un quart de siècle sont adossés à sa nature humaniste, altruiste et philanthropique et à sa conviction qu’il ne faut pas forcement être Chef d’Etat, Ministre ou Général d’Armée pour être un pèlerin de la paix dont la voix compte. Sa motivation est de promouvoir, de décentraliser et de délocaliser les Mécanismes alternatifs de Résolution des Conflits (MARCs), bref d’œuvrer pour une société camerounaise en particulier et africaine en général, où la médiation, l’écoute attentive et le dialogue sont au cœur des interactions humaines au quotidien afin de désamorcer les bombes sur les cœurs et les esprits. Pour y arriver, trois grands chantiers sont nécessaires: la sensibilisation de l’écosystème camerounais sur les MARCs, le plaidoyer pour les reformes y relatives - particulièrement la réforme sur la privatisation de la justice à l’instar des secteurs éducatifs, sécuritaires, la santé et le transport qui ont connu le même sort pour des raisons d’utilité publique - et la mise en place d’un code déontologique pour réguler la pratique des MARCs et de la médiation en particulier. L’avènement de ces infrastructures de paix évitera à nos sociétés une accumulation de ressentiments, de frustrations, de colères, de polarisations et de radicalisations qui font généralement le lit des violences et des conflits armés aux conséquences aujourd’hui inimaginables

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