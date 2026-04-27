CAMEROUN :: Atangana-Kamto : le volte-face sur les 100 millions qui révèle le dessous des alliances électorales :: CAMEROON

Cent millions de francs CFA. Un chiffre qui a déclenché une polémique nationale. Et une version des faits qui vient de s'inverser complètement. Denis Émilien Atangana reconnaît aujourd'hui qu'il a exigé cette somme sans jamais l'avoir reçue.

La polémique : une accusation initiale qui s'effondre

Il y a quelques jours, Denis Émilien Atangana, président du Front des Démocrates Camerounais, affirmait publiquement avoir refusé 100 millions de francs CFA que Maurice Kamto lui aurait proposés pour acheter l'investiture du FDC à la présidentielle d'octobre 2025. L'affirmation était explosive.

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun réagit immédiatement. Ses responsables démentent toute proposition financière de leur côté. Le vice-président du MRC, Sa Majesté Biloa Effa nommément cité par Atangana comme témoin des discussions dément également avoir assisté à de tels échanges.

La version initiale d'Atangana ne tient pas face aux démentis cumulés. Une mise au point s'impose. Elle arrive rapidement, et elle change tout.

Le revirement : c'est Atangana qui a exigé l'argent

Dans une déclaration publiée ce matin, Denis Émilien Atangana inverse complètement sa version. Il ne soutient plus que Kamto lui a proposé de l'argent. Il confirme, dans ses propres termes, que c'est lui qui a exigé 100 millions de francs CFA auprès de Maurice Kamto en échange de l'investiture du FDC.

Voici ce qu'il écrit : il dit avoir exigé une forte somme pour accorder l'investiture de son parti, et précise qu'il l'a fait pour rappeler au leader du MRC qu'il pouvait "détenir la clé de son destin politique en 2025". Il invoque une ancienne humiliation liée à des cautions électorales comme motivation personnelle.

Atangana reconnaît également ne pas avoir obtenu cette somme. La demande a été rejetée. L'investiture du FDC n' a donc pas été accordée à Kamto dans ce cadre.

Pourquoi cette affaire révèle une réalité structurelle

L'affaire Atangana-Kamto ne se résume pas à un mensonge rattrapé. Elle documente une pratique que les acteurs politiques camerounais évoquent rarement en public : la monnayabilité des investitures de partis lors des présidentielles.

L'investiture d'un parti politique se définit, dans ce contexte, comme la caution formelle accordée par une formation à un candidat d'une autre organisation. Dans un système multipartite fragmenté comme celui du Cameroun, cette caution peut avoir une valeur stratégique réelle. Elle peut permettre à un candidat de remplir des conditions légales de participation ou de renforcer sa légitimité symbolique.

Que le président d'un parti assume publiquement avoir exigé une contrepartie financière pour une telle investiture constitue un aveu sans précédent dans le débat politique camerounais. Même si la démarche n'a pas abouti, le fait qu'elle soit revendiquée ouvertement et présentée comme un acte de dignité personnelle dit quelque chose de l'état des pratiques au sein de l'opposition.

Les mécanismes d'une négociation politique exposée au grand jour

La chronologie des événements est instructive. Une première version publique accuse Kamto d'avoir tenté d'acheter une investiture. Les démentis du MRC sont immédiats et coordonnés. Atangana se retrouve isolé dans sa version. Il publie alors une mise au point qui reconnaît les faits tels que le MRC les décrit tout en les requalifiant comme une initiative personnelle assumée.

Le recadrage narratif est transparent : en affirmant avoir "exigé" plutôt qu'"accepté", Denis Émilien Atangana tente de transformer un aveu de mensonge en démonstration de force. La logique exposée est celle d'un homme politique qui revendique d'avoir voulu vendre cher une ressource qu'il détenait, face à quelqu'un qu'il accuse de l'avoir méprisé par le passé.

Cette mécanique de justification est révélatrice. Elle suppose que, dans l'espace politique camerounais, monnayer une investiture partisane peut être présenté comme une posture légitime plutôt que comme une faute.

Ce que cette affaire change pour l'opposition camerounaise

Cette séquence fragilise doublement l'image publique de Denis Émilien Atangana. D'abord parce qu'il a diffusé une version inexacte des faits. Ensuite parce que sa correction confirme une démarche que beaucoup jugeront contraire à l'éthique politique.

Pour Maurice Kamto et le MRC, l'affaire se clôt formellement sur une exonération : ils n'ont rien proposé, rien payé. Leur crédibilité sur ce dossier précis sort intacte. Mais la révélation publique que des négociations financières ont bien eu lieu entre candidats et partis tiers jette une lumière crue sur les coulisses des alliances de l'opposition camerounaise avant la présidentielle de 2025.

Cette affaire alimentera le débat sur la régulation du financement politique au Cameroun et sur la transparence des alliances électorales. Elle pose une question que personne ne peut esquiver : jusqu'où les pratiques de monnayage des investitures sont-elles répandues au sein des partis d'opposition, et qui d'autre négocie en coulisses ce que Denis Émilien Atangana a choisi d'exposer en public ?

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