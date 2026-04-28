Camer.be
Nord-Ouest : comment l'armée tente de reconquérir la confiance des civils
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Nord-Ouest : comment l'armée tente de reconquérir la confiance des civils :: CAMEROON

Depuis des années, le Nord-Ouest du Cameroun vit sous tension. Entre les exactions des combattants séparatistes et les abus militaires signalés, les civils ont appris à se méfier de tout le monde. Aujourd'hui, quelque chose se fissure dans ce mur de défiance.

Ce qui se passe : des soldats qui changent de posture

Les initiatives civilo-militaires dans la région Nord-Ouest constituent une rupture avec les pratiques passées. Le 3e Bataillon d'Intervention Rapide, le 3e BIR, est au cœur de ce tournant opérationnel. Ses unités multiplient les activités d'engagement communautaire : présence de proximité, soutien aux populations, interactions directes avec les habitants.

Ces actions ne sont pas spontanées. Elles s'inscrivent dans une stratégie délibérée de reconstruction du lien entre forces armées et populations civiles, dans un contexte où la crise anglophone dure depuis 2016.

Pourquoi la confiance s'est effondrée

La crise anglophone au Cameroun se définit comme un conflit armé opposant les forces gouvernementales aux groupes séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, deux régions à majorité anglophone. Ce conflit a causé des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, et la destruction de nombreuses communautés.

Dans ce contexte, les populations ont subi une double violence. D'un côté, les combattants sécessionnistes ont imposé des taxes, des enlèvements, des exécutions. De l'autre, des cas d'abus militaires ont été documentés et largement relayés, creusant un fossé de méfiance profond entre l'armée et les civils.

Ce fossé n'est pas anecdotique. Sans coopération civile, le renseignement sur le terrain s'effondre. Sans renseignement, les opérations militaires deviennent aveugles. La défiance alimentait directement l'insécurité.

Comment fonctionne la reconquête de confiance

La reconstruction de la confiance civilo-militaire repose sur un mécanisme en trois temps. D'abord, la visibilité non menaçante : des soldats présents dans les marchés, les écoles, les lieux de vie, sans posture d'intimidation. Ensuite, le soutien concret : des actions de distribution, d'assistance, de présence dans les moments du quotidien. Enfin, le dialogue : des réunions communautaires où les habitants peuvent exprimer leurs craintes directement aux officiers.

L'objectif déclaré est double. Améliorer le partage de renseignement avec les populations locales, qui restent les meilleures sources d'information sur les mouvements des groupes armés. Et rompre l'isolement des communautés rurales qui, faute de protection crédible, se retrouvent à la merci des factions armées.

Ce modèle s'appuie sur des doctrines éprouvées ailleurs, notamment dans des contextes de contre-insurrection en Afrique subsaharienne, où la légitimité perçue de l'armée conditionne directement son efficacité opérationnelle.

Entre espoir fragile et vigilance nécessaire

L'enjeu est la crédibilité de la démarche. Les populations du Nord-Ouest camerounais ont été déçues trop souvent pour accorder une confiance rapide. Chaque incident chaque nouveau signalement d'abus anéantirait des semaines d'efforts. La cohérence entre le discours et les actes constitue la variable déterminante.

Si ces initiatives civilo-militaires s'inscrivent dans la durée, elles pourraient modifier structurellement la dynamique du conflit. Un tissu social partiellement reconstruit permettrait aux communautés de reprendre une vie normale, de scolariser leurs enfants, de cultiver leurs terres. Ce retour à une vie ordinaire constitue en soi une victoire stratégique contre les groupes armés, qui prospèrent sur le chaos et l'abandon.

La paix se construit ou ne se construit pas

Les habitants du Nord-Ouest regardent. Ils observent chaque geste, chaque parole, chaque comportement des soldats qui frappent désormais à leur porte différemment. Leur verdict ne viendra pas d'un communiqué officiel. Il viendra du quotidien.

La vraie question n'est pas de savoir si l'armée camerounaise peut changer d'image. C'est de savoir si elle peut changer de pratiques durablement, vérifiablement, et sous le regard de ceux qu'elle est censée protéger.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#nordouestcameroun #criseAnglophone #cameroun #paixcommunautaire #civilsmilitaires

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Programme du 46ème anniversaire du décès de S.E. André Marie MBIDA, 1er Premier Ministre du Cameroun
Nord-Ouest : comment l'armée tente de reconquérir la confiance des civils
Robert NGANGUE rejoint l’élite mondiale des experts de l’Ordre Mondial des Experts Internationaux
ZLECAF : ACERO METAL SARL se positionne comme pilier de l’acier « Made in Cameroun »
SEYI Alphonse, Comptable matière retraité sans ressources:La Saisine du Minfopra par la Comicodi
Cyrille TCHAMBA, auteur du livre "Ni Messies, ni Miracle:l'Afrique face à la guerre de 4e generation
Révision constitutionnelle: Débat autour des articles 2 alinéa 2 et 64 de la constitution du Cameroun
Afrique centrale : Après 20 ans de retard, la CEMAC bascule vers le recensement 100% numérique
Un activiste torturé pour avoir dénoncé les poubelles de Douala
La Gendarmerie convoque Baongla Georges-Gilbert pour cybercriminalité et diffamation
Recensement Cameroun 2026 : 30 000 agents sur le terrain après 21 ans d'absence
Le Cameroun rend hommage à une pionnière de la création africaine contemporaine: Koyo Kouoh.
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:56
Programme du 46ème anniversaire du décès de S.E. André Marie MBIDA, 1er Premier Ministre du Cameroun

Programme du 46ème anniversaire du décès de S.E. André Marie MBIDA, 1er Premier Ministre du Cameroun
12:38
Vice-présidence auCameroun : le silence de Biya après la réforme constitutionnelle est une stratégie

Vice-présidence auCameroun : le silence de Biya après la réforme constitutionnelle est une stratégie
11:47
Nord-Ouest : comment l'armée tente de reconquérir la confiance des civils

Nord-Ouest : comment l'armée tente de reconquérir la confiance des civils
10:57
Robert NGANGUE rejoint l’élite mondiale des experts de l’Ordre Mondial des Experts Internationaux

Robert NGANGUE rejoint l’élite mondiale des experts de l’Ordre Mondial des Experts Internationaux
10:41
Mort du ministre bangladais : le paludisme camerounais frappe en plein sommet mondial

Mort du ministre bangladais : le paludisme camerounais frappe en plein sommet mondial

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo