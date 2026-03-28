FRANCE :: MediTraining 2026 : le rendez-vous parisien de la formation médicale transcontinentale

Paris s’apprête à accueillir, le samedi 30 mai 2026, la 2e édition du Symposium MediTraining, un événement scientifique d’envergure organisé à l’Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel. Portée par l’association MediTraining, cette journée réunira plus de 400 participants autour des grandes actualités et innovations en médecine, dans un esprit de partage des connaissances, d’excellence clinique et de coopération entre l’Europe et l’Afrique.

Créée en 2024, MediTraining s’est donné pour mission de promouvoir la formation médicale continue, la diffusion des savoirs scientifiques et la standardisation des pratiques fondées sur les preuves, tout en tenant compte des réalités locales d’exercice. Fidèle à sa vocation transcontinentale, l’association rassemble des médecins d’horizons divers autour d’une ambition commune : faire de la formation un levier d’excellence et de coopération durable.

Une journée scientifique à haute valeur ajoutée

Le programme de cette deuxième édition s’annonce particulièrement riche, avec des sessions consacrées à la chirurgie de l’obésité, à la cardiologie, à l’intelligence artificielle en médecine connectée, à l’oncologie, à la médecine régénérative, ainsi qu’à l’imagerie et à la biologie médicale. Des spécialistes reconnus venus d’Europe et d’Afrique interviendront pour partager leurs expertises, leurs pratiques et les avancées les plus récentes dans leurs domaines respectifs.

Au-delà des conférences, le symposium proposera également des temps d’échange, des visites de stands et un dîner de gala, renforçant ainsi sa dimension conviviale et collaborative. Cette organisation vise à créer un espace où se croisent réflexion scientifique, innovation médicale et networking professionnel.

Une coopération médicale Nord-Sud assumée

Pour le président de MediTraining, Dr Christian Tcham, cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de coopération bidirectionnelle entre les systèmes de santé, avec pour objectif de mieux se connaître, se ressembler et se compléter. L’association défend une vision fondée sur l’harmonisation des pratiques, le partage d’expérience et le transfert de compétences au service d’une médecine plus performante et plus inclusive.

Avec cette deuxième édition, MediTraining confirme sa place parmi les initiatives médicales qui misent sur la qualité scientifique, la diversité des intervenants et l’ouverture internationale. Le symposium entend ainsi contribuer à la formation des professionnels de santé tout en renforçant les passerelles entre les savoirs, les territoires et les générations.

Informations pratiques

L’événement se tiendra à l’Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel, situé 61 Quai de Grenelle, 75015 Paris, à proximité du métro Bir-Hakeim. L’accès est ouvert aux médecins, paramédicaux, étudiants en formation, ainsi qu’aux partenaires de l’industrie pharmaceutique et technologique.

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