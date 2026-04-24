Le Cameroun rend hommage à une pionnière de la création africaine contemporaine: Koyo Kouoh. :: CAMEROON

Une vie dédiée à l’art, un héritage pour l'Afrique : la suisso- camerounaise Koyo KOUOH s'est éteint à Bâle dans la nuit du 9 au 10 mai 2025. Les enjeux des préparatifs de cet hommage en terre camerounaise ont été dévoilé ce 23 avril à Yaoundé au cours d'une conférence de presse.

Démarré véritablement depuis le 22 mai 2025 par le groupement des acteurs des industries culturelles et créatives du Cameroun (ACTICCC), initiateur de cet hommage à la pionnière suisso- camerounaise Koyo KOUOH.

Selon le président de l'ACTICCC M. Blaise ETOA on ne peut pas avoir une histoire qui nous parle comme celle de Koyo KOUOH et resté indifférent, nous avons pensé à lui rendre un vibrant hommage à la dimension de son talent peu connu des Camerounais.

Pionnière à plus d'un titre au travers de ses positions, panafricaniste déterminée, elle a collaboré avec un nombre conséquent d'institutions à travers le monde, ses qualités humaines et intellectuelles, éditrice, critique d’art, observatrice attentive des enjeux actuels de l’art. Dans un contexte qui peine à masquer son racisme et à intégrer pleinement le genre féminin d'origine noire, Koyo KOUOH est la première femme commissaire de la Biennale d'art contemporain de Venise.

Voilà autant d'éléments sur lesquels l'ACTICCC s'est basé pour lui rendre hommage. Au panel de ces échanges ce 23 avril une qui a beaucoup côtoyé Koyo KOUOH la Princesse Maryline Douala Manga Bell ( promotrice de l'espace culturel Doual'art) , Koyo KOUOH à travers son expression artistique s'exprimait comme une artiste sénégalaise , la dernière fois qu'on s'est revue c'était en mars 2025, elle nourrissait l'envie d'accompagner les artistes camerounais, pour elle , le monde de la création n'avait pas une visibilité, elle voulait mettre son carnet d'adresse à la disposition des artistes locaux.

L'autonomie de l'art camerounais était son combat, elle culpabilisait d'être mondial, que camerounaise.

Landry MBASSI quant à lui critique d'art et commissaire d'exposition, se chargera de la partie artistique de cet exposition à Koyo KOUOH donc le thème porte sous le signe « Souffle, pour Koyo» il s'agit pour celles et ceux qui l'ont connue ou non , de révéler au monde ce qu'elle nous inspire tout en prolongeant son souffle, son oeuvre dans le vivant. Pour ce faire, une sélection d'artistes Camerounais (50-60) pour ce voyage ont été listé allant Salifou Lindou, Justine Gaga, Dissaké Dissaké Jean Michel, Christian Etongo est bien d’autres.

Selon le programme prévisionnel communiqué à la presse ladite exposition courre du 28 mai au 8 août 2026 : exposition Talks, Douala, palais de la culture Sawa et espace Doual'art.

Selon le calendrier des hommages : 26 mai hommage officiel au musée national du Cameroun ; conférence diplomatique sous le thème : Diplomatie culturelle : l'art de rapprocher les nations ; quatre Talks sur divers sujets à l'IRIC ; une soirée d'hommage le 5 juin à la résidence de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun placé sous le thème : solidarités culturelles entre nations et valorisation du patrimoine esthétique contemporain.

D'après le président de l'ACTICCC M. Blaise ETOA, un point de presse se tiendra le 26 mai du côté de Douala pour faire le point sur l'avancée de cet hommage officielle.

Précisions néanmoins qu'au cours de cette conférence de presse des contributions ont été relevées entre autre la sortie d'un livre mémoire qui retrace le parcours de l'artiste, un prix spécial hommage à Koyo KOUOH.

Notons en fin de compte, qu’elle a été nommée en 2024 à la tête de la plus importante manifestation des arts plastiques dans le monde, la très courue Biennale d'art contemporain de Venise qui est rendue à sa 61e édition (s’ouvre le 9 mai prochain à Venise).

La commissaire de 57 ans s'apprêtait à annoncer le thème de cette édition très attendue le 20 mai 2025. Le thème qu'elle avait choisi :« In Minor Keys ». Malheureusement c'est son équipe qui assurera le commissariat de cette exposition du côté de Venise.

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