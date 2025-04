ALLEMAGNE :: Mort suspecte d’un Camerounais à Berlin : La famille exige transparence :: GERMANY

La mort tragique de Davy Tankoua Ndjapa, un Camerounais de 34 ans retrouvé sans vie le 22 avril 2024 dans un tramway à Pankow (Berlin), suscite interrogations et colère au sein de sa famille et de la communauté camerounaise. Alors que les autorités allemandes évoquent un suicide, les proches de la victime dénoncent des zones d’ombre et réclament une enquête transparente.

Les circonstances controversées du drame

Selon la police berlinoise, Davy Tankoua Ndjapa se serait jeté sur les rails du tramway. Cependant, cette version est contestée par sa famille, qui souligne l’absence de couverture médiatique locale et le manque de détails fournis par les autorités. L’ambassade du Cameroun à Berlin confirme avoir été informée, mais sans éléments concrets pour étayer les déclarations policières.

Une famille en quête de réponses

Les proches de Davy, reçus par l’ambassadeur camerounais, expriment leur désarroi. « Nous pensons que la police essaie de cacher ce qui s’est réellement passé », affirme un membre de la famille sous couvert d’anonymat. Cette méfiance est renforcée par le silence des médias allemands, aucun journal ou chaîne de télévision n’ayant relayé l’incident.

Face à ce manque de transparence, la famille a lancé un appel à témoins pour recueillir des preuves ou des informations susceptibles d’éclaircir les circonstances de la mort. Ce drame intervient moins d’un an après le décès suspect d’un autre Camerounais à Berlin, alimentant les craintes d’un schéma récurrent.

Les enjeux d’une enquête internationale

Ce cas relance le débat sur la prise en charge des décès de ressortissants africains à l’étranger. Les familles concernées réclament souvent davantage de soutien diplomatique et de pression sur les autorités locales pour garantir des enquêtes impartiales. La communauté camerounaise de Berlin exige désormais une collaboration entre les gouvernements camerounais et allemand pour faire la lumière sur cette affaire.