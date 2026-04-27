Cyrille TCHAMBA, auteur du livre "Ni Messies, ni Miracle:l'Afrique face à la guerre de 4e generation :: AFRICA

Ce livre explore l'histoire, la mémoire, les défis et les enjeux de souveraineté de l'Afrique contemporaine.

La mémoire et l'héritage de l'Afrique

L'Afrique possède une mémoire riche mais souvent confisquée ou oubliée, qui doit être ravivée pour inspirer le présent et l'avenir.

– Figures comme Sankara, Lumumba, Um Nyobè ont été des braises vives, symboles de dignité et de liberté.

– L'oubli sert souvent des intérêts de pouvoir, et la mémoire collective doit être entretenue à travers des commémorations vivantes.

– La mémoire doit être critique, en intégrant les réussites et les erreurs du passé pour nourrir la liberté.

– La fiction, l'art, et la transmission orale jouent un rôle clé dans la préservation et la transmission de cette mémoire.

– La vigilance est essentielle pour transformer la mémoire en actions concrètes, comme planter un arbre ou financer des jeunes leaders.

– Relier histoire et action permet de faire du passé un levier pour le présent.

Le danger des “sauveurs” et la tentation messianique

Les figures de sauveurs, militaires ou civils, alimentent un cycle de pouvoir autoritaire sous prétexte de redressement, avec des risques de concentration du pouvoir.

– La tentation messianique se manifeste par des discours simples promettant de tout réparer, souvent portés par des figures charismatiques.

– Historiquement, les militaires ont porté l'uniforme pour justifier leur prise de pouvoir, puis les leaders en costume-cravate jouent sur la communication moderne.

– Exemples en Afrique : Mali, Burkina-Faso, Niger, et dynasties comme celle des Bongo au Gabon.

– Le marketing politique, via médias et réseaux sociaux, renforce cette image de sauveur, mais masque souvent des ambitions personnelles.

– La solution réside dans des institutions solides, capables de résister à la personnalisation du pouvoir.

– La maturité citoyenne, l'éducation civique et la transparence sont essentielles pour sortir de ce cycle.

Panafricanisme : rêve ou réalité concrète ? Le panafricanisme, né dans l’histoire, vise à l’unité et la solidarité des peuples noirs, mais a été freiné par des frontières artificielles, des ambitions personnelles et la géopolitique de la guerre froide.

– La création de l’OUA en 1963 a été un premier pas, mais ses institutions ont souvent été faibles ou corrompues.

– La nouvelle génération réinvente le panafricanisme à travers la culture, le numérique, et l'économie, avec des mouvements comme #AfricaRising.

– La coopération économique est cruciale : 80% des échanges africains se font hors du continent, avec seulement 17% d'échanges intra-africains.

– La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) est un tournant, visant un marché de 1,3 milliard de personnes.

– L'intégration se construit dans les villes, les universités, et par la circulation des compétences et des idées.

– Un panafricanisme lucide doit respecter la diversité, bâtir des institutions crédibles, et privilégier une progression étape par étape.

La jeunesse, moteur de changement et de défi

La jeunesse africaine, avec plus de 60% de moins de 25 ans, représente un capital humain exceptionnel, mais confrontée à chômage, éducation inadéquate, et violences.

– Elle déborde d'énergie et d'initiatives dans l'agriculture, l'art, la citoyenneté, et la technologie.

– La protestation devient un laboratoire de solutions, avec des mouvements comme Y'en a marre ou Lucha.

– Le numérique facilite l'apprentissage, la mobilisation transnationale, et l'accès à de nouveaux métiers, mais comporte aussi des risques de désinformation et radicalisation.

– L'éducation et l'imagination sont clés pour transformer cette énergie en projets concrets.

– La récupération par des systèmes politiques ou économiques doit être évitée, en structurant des initiatives citoyennes crédibles.

– Investir dans des espaces civiques, des budgets participatifs, et des laboratoires locaux est essentiel pour un changement durable.

Le rôle de la jeunesse dans le développement africain

Les mouvements citoyens, contestations et expérimentations locales montrent la voie pour un avenir responsable.

- La jeunesse doit recevoir des repères : éthique du service public, culture de la persévérance, respect des règles, discipline collective.

- Joseph Ki-Zerbo souligne que « on ne développe pas, on se développe » : développement personnel intellectuel, moral, civique.

- La jeunesse doit devenir la boussole morale, économique et politique du continent.

- Chaque initiative locale, centre culturel ou formation est une pierre pour l'avenir commun.

- La jeunesse doit avoir des outils, un horizon et une responsabilité réelle pour jouer ce rôle.

L'éthique, fondement du contrat social

L'éthique est essentielle pour lutter contre l'impunité, restaurer la dignité du service public et renforcer la justice.

- L'impunité est le mal invisible, qui détruit la confiance et favorise la corruption.

- Restaurer la dignité du service public passe par la primauté de la compétence, l'éthique, la transparence des carrières.

- La justice doit être indépendante, accessible, rapide, et séparée des influences politiques.

- La société civile doit jouer un rôle de sentinelle : lanceurs d’alerte, audits citoyens, exemplarité des élites.

- L'éthique est un investissement, favorisant l'attractivité et la relance économique, comme le montre le cas du Burkina Faso.

La diaspora, force et ambiguïtés

Les diasporas africaines sont une ressource stratégique pour le savoir, l'économie et la culture, mais présentent aussi des risques de fracture. ​

- La fuite des cerveaux concerne 30 000 médecins en France, 15 000 aux USA, 30% des chercheurs africains à l'étranger. ​

- La diaspora transfère 105 milliards de dollars par an, supérieur à l’aide publique et aux investissements étrangers. ​

- La structuration de cette ressource passe par des plateformes institutionnelles, garanties juridiques, et dialogue.

- Le Nigeria a levé 300 millions de dollars via une obligation souveraine pour financer le développement.

- La diaspora doit devenir un « actionnaire du développement » plutôt qu’un simple transfert d'argent. ​

La mémoire et l'avenir de l'Afrique

La réconciliation avec le passé est essentielle pour construire un avenir solide, en valorisant l'histoire et en réparant l'oubli institutionnalisé. ​

- Le poids du passé : colonisation, guerres, dictatures, doit être examiné sans haine ni complaisance.

- La mémoire comme ressource : connaître héros, résistants, bâtisseurs pour inspirer. ​

- Ruben Um Nyobè, Thomas Sankara, Osende Afana, et d'autres symbolisent la lutte et l'effacement historique.

- La transmission doit être éthique, patiente, nuancée, pour donner des clés aux générations futures.

- La mémoire doit éclairer le présent par des politiques concrètes : musées, programmes scolaires,débats citoyens.

La critique de l'imposture politique en Afrique

L'Afrique souffre d'un système qui favorise l'imposture, la continuité et la manipulation, plutôt que la réforme sincère. ​

- L'imposture est un système, pas un accident : simuler le changement tout en consolidant l'ordre.

- Le marché de l'illusion : récits mythologiques, promesses sans réforme, héros et ennemis fabriqués.

- L'opposition devient une industrie de la protestation, sans véritable gouvernance. ​

- La diaspora joue un rôle ambigu, favorisant parfois l'imposture par le discours maximaliste. ​

- La société civile participe souvent à la dramaturgie, sans influence réelle sur le pouvoir.

- La société accepte l'imposture par fatigue, pauvreté informationnelle, héritage de pouvoir personnalisé, absence de sanctions.

- La rationalité politique de l'imposture : faiblesse des institutions, captation de la rente, élection et partis contrôlés.

- La norme de l'imposture : elle devient modèle, avec des leaders et partis reproduisant les mêmes structures, remplaçant la politique par des promesses. ​

Les chantiers pour l'avenir africain

Pour devenir une puissance, l'Afrique doit briser ses chaînes invisibles, notamment financières, géographiques et institutionnelles. ​

- La fin du Franc CFA : transition méthodique vers des banques centrales indépendantes,diversification des réserves, discipline budgétaire.

- Le Maghreb, miroir des disparités, doit se recentrer sur l'Afrique plutôt que l'Europe, en créant des ponts avec le continent.

- La « citoyenneté de contribution » : créer un Passeport de Compétence Continental pour faire circuler experts et savoir-faire. ​

- Le protectionnisme intelligent : instaurer la préférence continentale pour développer des chaînes de valeur locales.

- La guerre de quatrième génération : lutter contre l'érosion de la souveraineté par l'influence, la manipulation et la légitimité.

- Reprendre le contrôle de la monnaie, unifier les compétences, et imposer une préférence continentale pour renforcer la souveraineté. ​

- L'État doit jouer un rôle stratégique : infrastructures, recherche, souveraineté pharmaceutique, transformation locale.

- Soutenir l'économie informelle, valoriser le travail local, et investir dans la transformation des matières premières.

- Transition verte : orienter vers des énergies propres, agroécologie, gestion des déchets, pour créer des emplois et préserver la santé.

- La transparence et la lutte contre la corruption : publier les données, sanctionner, renforcer la confiance pour un développement durable.

Influence de Fanon sur les débats sociaux

Franz Fanon, mort prématurément en décembre 1961 d'un cancer, continue d'influencer les discussions sur la décolonisation, la justice sociale et l'émancipation des peuples. ​

- Son impact demeure profond dans les débats contemporains.

- Il est considéré comme une figure majeure dans la lutte pour l'émancipation.

- Sa pensée inspire encore les mouvements sociaux et politiques.

Son rôle de psychiatre en Algérie

Fanon a exercé comme psychiatre en Algérie, où il a étudié les effets psychologiques du colonialisme.

- II a observé les traumatismes psychologiques causés par la domination coloniale.

- Son analyse intègre une dimension psychologique avancée pour son époque.

- Il a anticipé les études modernes postcoloniales sur le trauma et la violence symbolique.

- Son travail a permis de comprendre l'impact psychique du colonialisme sur les colonisés.

Jacky Moiffo

PDG JMTV+

Journaliste-Reporter

Animateur Audiovisuel.

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