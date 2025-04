CAMEROUN :: Haman Mana dénonce 43 ans de Biya dans un essai choc – Analyse politique :: CAMEROON

Dans son nouvel ouvrage « Les Années Biya : Chronique du naufrage de la nation camerounaise », le journaliste Haman Mana livre une critique acerbe des 43 années de règne de Paul Biya. Publié aux Éditions du Schabel, ce livre de 702 pages, présenté comme une « chronique de l’inexplicable », retrace les décennies de gestion d’un pays « au bord de l’abîme », selon l’auteur.

Un réquisitoire contre le régime Biya

Haman Mana, figure emblématique de la presse camerounaise, utilise son expérience pour décortiquer ce qu’il qualifie de « naufrage national ». « J’ai raconté, presque jour après jour, ce Cameroun qui tangue dangereusement entre les mains d’un potentat nonagénaire », écrit-il, en référence à Paul Biya, 93 ans, au pouvoir depuis 1982.

L’auteur s’appuie sur des archives, des témoignages et des analyses pour dépeindre un pays marqué par la gestion autoritaire, les inégalités sociales, et une crise de légitimité politique. Il évoque des épisodes clés : répressions, scandales financiers, et promesses non tenues de réformes. La citation de Richard Bona, en exergue, résume l’ambivalence du Cameroun : « Si on t’explique le Cameroun et que tu penses avoir compris, c’est qu’on t’a mal expliqué ».

Un héritage pour les générations futures

Haman Mana affirme avoir écrit cet essai « pour ceux d’aujourd’hui, mais surtout pour les générations futures ». Son objectif : documenter l’histoire récente afin d’éviter l’amnésie collective. « Afin que nul n’en ignore… », insiste-t-il, dénonçant l’opacité et l’impunité qui caractérisent, selon lui, le régime.

L’ouvrage met en lumière des figures politiques connues et moins connues, toutes liées par le « destin chaotique de la nation ». L’auteur y voit un miroir des contradictions camerounaises, où l’espoir de changement se heurte à la pérennité d’un système verrouillé.

Réactions et enjeux politiques

Si le livre n’a pas encore reçu de réponse officielle du gouvernement, il alimente les débats sur les réseaux sociaux et dans les cercles intellectuels. Pour ses détracteurs, Haman Mana verserait dans la subjectivité. Pour ses soutiens, il ose briser un tabou : critiquer ouvertement un régime rarement remis en cause dans l’espace public.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2025, cet essai pourrait servir de catalyseur pour une opposition fragmentée, cherchant à capitaliser sur la lassitude d’une partie de la population.