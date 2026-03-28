FRANCE :: La Nuit des Étoiles Camerounaise : un rendez-vous musical haut en couleurs à ne pas manquer !

C’est un véritable tourbillon de sons, de lumières et d’émotions qui attend le public ce samedi 4 avril 2026, à l’occasion de la deuxième édition de “La Nuit des Étoiles Camerounaise”, un événement signé K-Digital Events en partenariat avec l’association LEDO de Genève. Après une première édition saluée pour sa qualité artistique et son ambiance unique, la fête camerounaise promet cette année encore un spectacle d’anthologie.

Sous la houlette de son promoteur Aimé, figure bien connue et respectée dans la région des montagnes à Anemasse, cette soirée s’annonce comme un véritable carrefour culturel. L’organisateur a, une fois de plus, “mis les petits plats dans les grands” pour offrir au public une expérience mémorable où la musique se mêle à la joie et à la convivialité.

Sur scène, trois grandes figures de la musique camerounaise viendront électriser la piste :

DJ Gérard Ben , maître du rythme folklorique, fera vibrer les amateurs de sons traditionnels avec son énergie contagieuse.

Coco Argentée , la diva du bikutsi, signe son grand retour sur la scène européenne, prête à enflammer le public de sa voix toujours aussi envoûtante.

Nikos Nguilanyama, quant à lui, apportera toute la finesse du makossa, style emblématique du Cameroun, sublimé par son talent musical reconnu.

Entre rythmes du terroir, performances éclatantes et instants de partage, “La Nuit des Étoiles Camerounaise” s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les amoureux de la culture africaine et les passionnés de fête. À coup sûr, une escapade musicale jusqu’au bout de la nuit, placée sous le signe du bonheur et de la fierté camerounaise.

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