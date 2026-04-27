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© Correspondance : Shanda Tonme
- 27 Apr 2026 14:40:15
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CAMEROUN :: SEYI Alphonse, Comptable matière retraité sans ressources:La Saisine du Minfopra par la Comicodi :: CAMEROON
Monsieur le Ministre,Joseph LE, Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative
J’ai l’honneur de vous exprimer mes félicitations pour les efforts colossaux que vous avez engagés, en vue de faciliter les dossiers des agents de l’Etat dans tous ses segments et dans tous ses aspects.
En dépit des nombreuses plaintes et imperfections, il est possible voire raisonnable aujourd’hui, de dire que beaucoup de choses ont changé depuis votre arrivée à la tête de ce département ministériel.
Cependant, comme il n’existe rien de vraiment parfait ou de définitivement élaboré, il y a encore beaucoup d’insatisfactions qui interpellent notre intelligence, et vous invite à plus de structurations, d’attentions et de célérité. Certains à l’instar de monsieur SEYI, dont je vous fais tenir une copie de la
requête et du dossier, mérite que l’on s’y penche avec URGENCE.
En effet j’ai reçu ce père d’une nombreuse famille, comptable matière retraité, et totalement démuni, sans ressources et sans pensions depuis plus d’une décennie.
Tout en restant réservé sur la substance du dossier présenté, je formule le vœu que vous instruisiez vos services, pour que des clarifications interviennent rapidement, et éventuellement que ses droits à pension soient libérés, avec éventuellement tous les arriérés si vraiment il a été pénalisé soit par
erreur, soit par la négligence ou l’incompétence d’un agent.
Dans l’attente, je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma sincère et fraternelle considération.
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