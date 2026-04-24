Recensement Cameroun 2026 : 30 000 agents sur le terrain après 21 ans d'absence :: CAMEROON

21 ans. C'est le temps écoulé depuis le dernier recensement général au Cameroun. Ce 24 avril 2026, plus de 30 000 agents entrent dans les foyers. Les données collectées redessineront la politique de développement du pays jusqu'en 2030.

Un comptage national attendu depuis deux décennies

Le recensement général de la population camerounaise débute officiellement ce 24 avril 2026. C'est la quatrième édition de l'exercice dans l'histoire du pays. La précédente remonte à 2005, soit un écart de vingt et un ans entre les deux opérations.

L'ampleur du déploiement est inédite. Plus de 30 000 agents recenseurs ont été recrutés et formés pour couvrir l'ensemble du territoire national. L'opération court jusqu'au 29 mai 2026, soit cinq semaines de collecte intensive porte-à-porte.

Ce que ce recensement change par rapport aux précédents

Le quatrième recensement général du Cameroun se distingue des exercices antérieurs par un périmètre élargi. Pour la première fois, les données collectées intégreront des informations sur l'agriculture et l'élevage.

Cette extension transforme l'outil démographique classique en instrument de planification économique globale. Les autorités ne cherchent plus seulement à compter les habitants. Elles veulent cartographier les ressources productives du pays en même temps que sa population.

Les agents recenseurs visitent les ménages à domicile. La coopération des résidents est activement sollicitée. Les autorités insistent sur la nécessité de fournir des informations exactes pour garantir la fiabilité des résultats.

Pourquoi 21 ans sans données fiables pose un problème structurel

Un recensement de la population se définit comme l'opération officielle par laquelle un État dénombre ses habitants et collecte leurs caractéristiques socio-démographiques à un instant précis. En l'absence de données actualisées, les politiques publiques reposent sur des projections et des estimations aux marges d'erreur croissantes.

Pendant deux décennies, le Cameroun a planifié ses budgets, ses infrastructures scolaires, hospitalières et routières sur des bases démographiques vieilles de vingt ans. L'écart entre la réalité du terrain et les chiffres officiels est devenu structurellement problématique.

Le pays a connu des mutations profondes depuis 2005 : urbanisation accélérée, déplacements de population liés aux crises sécuritaires dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et du bassin du lac Tchad, flux migratoires internes et externes. Aucune de ces réalités n'est capturée dans les données existantes.

Ce que les chiffres vont déclencher

Les résultats du recensement camerounais 2026 conditionneront la révision des circonscriptions électorales, la répartition des fonds de développement régionaux et le recalibrage des politiques sociales. Les premiers chiffres officiels sont attendus dans les six à douze mois suivant la clôture de l'opération.

L'intégration des données agricoles et d'élevage dans le recensement ouvre un nouveau cycle de planification nationale. Les partenaires techniques et financiers du Cameroun Banque mondiale, Union européenne, agences onusiennes conditionnent souvent leurs appuis à la disponibilité de données fiables et récentes. Des chiffres actualisés renforcent la capacité de négociation du pays sur la scène internationale du développement.

Un recensement n'est pas qu'un exercice statistique. C'est l'acte par lequel un État se regarde en face et mesure ce qu'il est réellement devenu. Après vingt et un ans de flou démographique, le Cameroun se dote enfin d'un miroir actualisé. La vraie question est désormais celle de l'usage : les données collectées par les 30 000 agents recenseurs déboucheront-elles sur des politiques publiques à la hauteur de ce que le pays est devenu ?

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