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Nécrologie : Mort de Roger Betala le journaliste retraité de la CRTV
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Camer.be apprend à l'instant auprès des sources familiales et  avec regret, la mort intervenue ce jour, de l'ancien journaliste de la CRTV, Roger BETALA. La CRTV est le média audiovisuel gouvernemental du Cameroun. 

Selon nos informations, l'ancien journaliste économique a été victime d'une chute hier, suivi d'un déboitement du genou. Il a été conduit à la clinique Le Jourdain à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, où il a subi une opération chirurgicale. 

L'on rapporte malheureusement que l'opération a été mal exécutée, avec à la clé, une veine coupée. Évacué ensuite vers l'hôpital général de Yaoundé, notre confrère a malheureusement rendu l'âme, les médecins de cet établissement sanitaire huppé, n'ayant pas pu lui sauver la vie. 

Roger BETALA avait bâti sa légende sur les sujets économiques. Sa voix était familière aux auditeurs de la CRTV radio, où ses chroniques captivaient plus d'une personne. 

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#Decèsjournaliste #RogerBetala #Retraité #DimanchemidiCRTV #Cameroun

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