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© Camer.be : Issac Ekwalla
- 08 Jun 2026 07:08:17
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CAMEROUN :: Dame Nyakom Emilie "Saturne Emilie" arrachée à la vie sur une route de la mort Abong-Mbang – Doumé :: CAMEROON
Un drame de trop. Dans la nuit de samedi à dimanche, l’axe Abong-Mbang – Doumé ( département du Haut-Nyong) a encore endeuillé la région de l’Est. Un bus de l’agence Overline est entré en collision frontale avec deux camions. Bilan : plusieurs blessés et la mort de Dame Nyakom Emilie, figure bien connue de Bertoua.
Sur les réseaux sociaux, on l’appelait "Saturne Emilie". Dans la ville, elle tenait le bar "Belle Etoile", un lieu de vie, de rencontres, de partage. Sa disparition brutale laisse un vide énorme dans sa famille et chez tous ceux qui la connaissaient.
Une route piégée, des comportements criminels
Mais au-delà du choc, ce drame interroge encore une fois sur deux plaies ouvertes du Cameroun : l’état approximatif de nos routes et l’incivisme chronique de certains chauffeurs.
L’axe Abong-Mbang – Doumé, comme beaucoup de tronçons régionaux, est un casse-tête. Nids-de-poule, chaussée dégradée, visibilité réduite la nuit…
Des conditions qui transforment chaque trajet en roulette russe. Quand la route ne tue pas directement, elle pousse à l’erreur.
Pis encore : l’imprudence. Dépassements hasardeux, excès de vitesse, fatigue au volant, non-respect des distances de sécurité. Le bus Overline et les deux camions se sont percutés sur une route déjà hostile. L’incivisme au volant continue de faucher des vies, comme celle de Saturne Emilie, partie trop tôt.
Un appel à la responsabilité
En attendant le bilan officiel, une question reste : combien de "Saturne Emilie" faudra-t-il encore pleurer avant que l’État n’accélère la réhabilitation des axes secondaires, et avant que chauffeurs et usagers ne prennent enfin la mesure du danger ?
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