Ce samedi 14 juin 2025, c'est un vent nouveau qui souffle sur l'économie camerounaise, porté par l'ambition et la vision de leaders engagés. Ce samedi, le Centre d'incubation de la filière banane-plantain de Mbebe-Kribi a vibré au rythme d'une visite de travail stratégique, celle de Félix Nguélé Nguélé, Gouverneur de la Région du Sud.

La descente sur le terrain du numéro un du Sud, au-delà de la symbolique, vient réaffirmer l'engagement de l'État et l'immense potentiel d'une filière agricole résolument tournée vers l'avenir.

Accueilli chaleureusement, le Gouverneur Nguélé Nguélé n'a pas caché son enthousiasme face à cette "initiative louable et innovante". Une louange qui fait écho à la Stratégie Nationale de Développement 2030 (SND30), prônant l'import-substitution et, surtout, l'exportation comme leviers de croissance. La visite du Gouverneur, minutieusement orchestrée, visait à s'assurer de la reprise effective des incubations dédiées à la chaîne de valeur banane-plantain. Il a ainsi pu inspecter les infrastructures modernes, les plateaux techniques de pointe, les dortoirs et réfectoires, ainsi que les parcelles de démonstration qui sont le cœur battant de ce centre.

Un moment fort de cette journée fut l'inauguration de nouveaux services commerciaux, destinés à profiter directement aux populations riveraines de Kribi, renforçant l'ancrage local de cette initiative. Point d'orgue de la visite, la signature de conventions majeures pour la production de chips de banane-plantain aux normes européennes, fabriquées à base d'huile de tournesol, et leur exportation vers l'Europe et le Moyen-Orient. Une avancée concrète qui positionne le Cameroun comme un acteur majeur sur le marché international.

Tony Obam : Le Millionnaire du Plantain, une Réalité Palpable

Derrière cette dynamique, une figure emblématique : Tony Obam Bikoué, président de la Filière banane-plantain du Cameroun (Fbpc). Sa vision est claire et audacieuse : bâtir, dans les années à venir, de futurs multimillionnaires grâce à la culture de la banane-plantain. Son discours, empreint d'une profonde gratitude envers Son Excellence Paul Biya, Président de la République, a mis en lumière l'opportunité inouïe que représente le Port autonome de Kribi pour les jeunes entrepreneurs désireux d'exporter.

"L'argent se trouve à l'extérieur," martèle Tony Obam, invitant la filière banane-plantain à devenir une locomotive pour d'autres secteurs comme l'oignon ou la tomate. Il déconstruit l'image désuète d'une agriculture rudimentaire, exhortant les jeunes diplômés (BAC+2, +3, +4, +5) à considérer la banane-plantain non pas comme une voie de repli, mais comme une carrière prometteuse, un chemin vers la fortune. "M. le Gouverneur est venu leur démontrer à tous ces grands diplômés que je respecte qu'ils peuvent faire carrière dans la filière banane plantain et être des multimillionnaires," a-t-il affirmé, galvanisant l'auditoire.

L'État, un Partenaire Engagé pour une Agriculture Moderne

La réponse du Gouverneur Félix Nguélé Nguélé fut un écho puissant à cette vision. "Je suis ici pour rassurer le promoteur de l'accompagnement des services de l'État, notamment les services sectoriels techniques," a-t-il déclaré, soulignant le soutien constant dont a bénéficié le centre depuis sa genèse. Il a salué la persévérance de Tony Obam, qui, malgré les obstacles inhérents à tout grand projet, s'efforce quotidiennement de matérialiser sa vision : celle de Camerounais s'investissant dans la production, l'industrialisation et la standardisation de la banane-plantain.

Le Gouverneur a mis en avant la capacité du centre à produire selon les commandes des clients, un gage de conformité aux normes internationales. La visite de l'atelier de conditionnement a d'ailleurs confirmé le potentiel d'exportation. Loin de la perception réductrice du Port autonome de Kribi comme simple pourvoyeur d'emplois administratifs, Félix Nguélé Nguélé l'a présenté comme une "niche d'opportunités", un point névralgique pour l'exportation, situé à quelques kilomètres seulement du centre.

"Il ne faut pas faire l'agriculture comme nos parents," a-t-il insisté, appelant à une rupture avec les méthodes artisanales. Le centre d'incubation offre une "expérience quasi scientifique", couvrant toute la chaîne de valeur, des pépinières à la production, en passant par le conditionnement, et proposant une diversité de métiers. Visiblement satisfait, le Gouverneur a encouragé Tony Obam à persévérer, à ne pas se laisser décourager par les "polémiques par-ci, par-là," car "il est dans le droit chemin."

Cette visite de haut niveau à Mbebe-Kribi n'est pas qu'un simple événement; elle est le reflet d'une synergie prometteuse entre la vision entrepreneuriale audacieuse et l'accompagnement résolu de l'État, ouvrant la voie à une ère nouvelle de prospérité pour le Cameroun, bâtie sur le socle solide de la banane-plantain

