CAMEROUN :: MTN Cameroon mobilise ses employés : immersion sur le chantier de l’hôpital EPC de Ndjoungolo

Habillés en tenue de chantier, pelles et brouettes à la main, les employés de MTN Cameroon ont troqué, le temps de quelques semaines, leurs bureaux contre des sites de travaux dans le cadre de la 19e édition du programme de volontariat d’entreprise « 21 Days of Y’ello Care ». Ce vendredi 12 juin, les hommes et femmes des médias ont effectué une descente sur le terrain afin de constater l’évolution des travaux sur le site de l’hôpital EPC de Ndjoungolo l’un des trois projets phares retenus cette année dans le secteur de la santé.

Du 1er au 21 juin 2026, les employés de l’opérateur de télécommunications mobilisent également ses partenaires, fournisseurs, associations et communautés locales pour construire, réhabiliter et équiper des infrastructures hospitalières à travers le pays.

Cette édition est placée sous le signe de l’amélioration de l’accès aux soins de santé grâce à des actions concrètes et durables. Trois projets majeurs sont ainsi mis en œuvre dans les villes de Douala et Yaoundé.

À Douala, le premier chantier concerne la construction et l’équipement d’un laboratoire de diagnostic biomédical à l’Hôpital de District de Japoma. Une infrastructure qui devrait renforcer considérablement les capacités de diagnostic de cet établissement sanitaire en pleine croissance. Les populations y travaillent avec le plus grand encouragement du Chef Supérieur des Bakoko Sa Majesté Songuè.

Toujours dans la capitale économique, l’Hôpital Général de Douala bénéficiera d’un centre intelligent de vidéoconférence et de télémédecine. Cette plateforme numérique permettra aux spécialistes locaux d’interagir plus facilement avec des experts nationaux et internationaux, facilitant ainsi les consultations à distance, les formations médicales et le partage d’expertise.

À Yaoundé, l’accent est mis sur la réhabilitation et l’équipement de la maternité de l’Hôpital EPC de Ndjoungolo. L’établissement, qui accueille en moyenne une soixantaine de femmes enceintes chaque mois, souffrait depuis plusieurs années d’un manque d’équipements adaptés à la prise en charge des nouveau-nés.

Selon M. Yomane Jean Romuald, Directeur de l’Hôpital EPC de Ndjoungolo, ce projet répond à un besoin urgent. « Nous étions régulièrement contraints de référer des nouveau-nés vers d’autres structures sanitaires faute de couveuses et d’un véritable service de néonatalogie. Avec les équipements prévus, notamment les couveuses, les lits, les matelas ainsi que la rénovation complète des locaux, nous pourrons désormais garder les bébés sur place et améliorer significativement leur prise en charge », a-t-il expliqué.

Les travaux portent notamment sur la réfection de la façade, la peinture, l’étanchéité, les plafonds ainsi que l’amélioration générale du cadre d’accueil des patientes, des nouveau-nés et du personnel soignant.

Pour le responsable de l’établissement, ces investissements contribueront à réduire les taux de mortalité infantile chez les enfants de 0 à 5 ans ainsi que les risques liés aux grossesses et aux accouchements.

La visite de presse a également permis de mettre en lumière l’engagement remarquable des employés de MTN Cameroon qui participent eux-mêmes aux travaux sur les différents sites.

L’implication saluée par Mme Danielle Mbome Efoula, Secrétaire exécutive de la Fondation MTN Cameroon. Elle rappelle que Y’ello Care est avant tout un programme de volontariat des employés, conçu pour permettre au personnel de l’entreprise de contribuer directement au développement des communautés.

Parallèlement à ces projets structurants, MTN Cameroon prévoit également la fourniture d’équipements destinés aux maternités et centres de santé dans plusieurs autres régions du pays. Tables d’accouchement, matériels de santé maternelle et infantile ainsi que divers équipements médicaux seront distribués afin de renforcer les capacités des formations sanitaires bénéficiaires.

À travers cette 19e édition de Y’ello Care, MTN Cameroon confirme ainsi son engagement en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins de santé et du bien-être des populations, en associant innovation, solidarité et engagement citoyen.

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