Camer.be
Le sommet Africain de l'Édition Musicale ( SAEM) s'ouvre du 18 au 21 juin à Yaoundé au Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Le sommet Africain de l'Édition Musicale ( SAEM) s'ouvre du 18 au 21 juin à Yaoundé au Cameroun :: CAMEROON

Le Sommet Africain de l'Édition Musicale (SAEM 2026) réunira pour la première fois au Cameroun des éditeurs musicaux, organismes de gestion collective, créateurs, producteurs, plateformes internationales et experts venus d'Afrique et du monde entier pour réfléchir ensemble à l'avenir de l'édition musicale africaine.

Placé sous le thème "ensemble,transformons l'édition musicale africaine." 

Dans le domaine spécifique de l’édition musicale,
l’Afrique demeure un réservoir immense de création artistique. Pourtant, cette profession reste encore trop peu valorisée, insuffisamment expliquée aux créateurs et encore peu structurée.
Le moment est venu de se retrouver, de s’unir et de bâtir un véritable hub africain :
un espace dynamique de propositions, d’influence, de transformation et d’impact.

De rencontres en sommets avec les leaders de l’industrie musicale qui se retrouvent pour échanger, débattre et construire l’avenir du secteur souvent avec la présence d’experts internationaux .

Le SAEM 2026 se positionne comme une vitrine majeure pour aborder les enjeux clés :

-le développement du marché africain
-son intégration à l’échelle mondiale 
-la protection et la gestion durable des droits des créateurs africains .

Durant 4 jours le ciel de Yaoundé abritera des conférences, tables rondes, ateliers professionnels, rencontres B2B , un camp d'écriture , un programme de mentorat et des scènes musicales .

Parmi les invités déjà confirmés :

Diana Hopeson et Seidu Iddrisu (Ghana) accompagnés d'une délégation de l'Independent Music Publishers Association of Ghana

Thando Makhunga et l'équipe de Downtown Music Publishing Africa / Virgin Music Group Africa (Afrique du Sud)

Didier Awadi (Sénégal), artiste et Champion CLIP / OMPI

Matt Bolton (ICESERVICES – Royaume-Uni)

Moustapha Ndiaye, éditeur musical

Indi Chawla (The MLC – USA)

Panimalar K. (RaaCho Music Publishing – Inde)

Et de nombreux autres professionnels africains et internationaux actuellement en cours de confirmation

Pendant deux jours de conférences, ateliers, rencontres professionnelles et networking, le SAEM 2026 abordera les grands enjeux de l'édition musicale :

Droits d'auteur et édition musicale

Métadonnées et revenus internationaux
Intelligence artificielle et création musicale

Développement des marchés africains
Royalties, licences et exploitation des catalogues

Coopération internationale et opportunités de croissance

APPEL À CANDIDATURES

Devenez Speaker du SAEM 2026 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGPZ7q8Ghi6-yy2UvfsjnvCZTLIS-xDuqgYcF9g_XX3Ctf9g/viewform 

Inscrivez-vous comme Participant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSSuvv2iSF4-kXi_1JF6lvhhGpRfYBzZBx3sw9I4gS4XXb7w/viewform 

Vous souhaitez rencontrer nos invités internationaux 
contact@beutara.com 

Plus d'informations :
www.saem2026.com 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Martinez Zogo : un haut fonctionnaire du FMI au cœur du dossier
Obala : un présumé voleur de moto entre les mains de la foule avant la gendarmerie
Entre contrôle sécuritaire accru et soupçons d’ingérences liées à Paris
Orange Green City : plus de 500 arbres plantés à Douala pour un avenir plus vert
L'hostilité de la hiérarchie catholique à l’endroit du mouvement nationaliste…
Dame Nyakom Emilie "Saturne Emilie" arrachée à la vie sur une route de la mort Abong-Mbang – Doumé
Le sommet Africain de l'Édition Musicale ( SAEM) s'ouvre du 18 au 21 juin à Yaoundé au Cameroun
Une femme en transe à Ndokoti : entre réalité et mise en scène, le doute s'installe
Affaire Zogo : pourquoi Amougou Belinga a effacé 26 appels avec Danwé ?
Robert Ngangue : « Mettre mes compétences au service de mon pays d'origine »
Inondations à Yaoundé : quand une averse suffit à noyer la capitale
BEPC 2026 : il colle ses réponses sous son pied. Le surveillant le démasque
Devenez Rédacteur

Les + récents

23:25
Martinez Zogo : un haut fonctionnaire du FMI au cœur du dossier

Martinez Zogo : un haut fonctionnaire du FMI au cœur du dossier
23:05
Obala : un présumé voleur de moto entre les mains de la foule avant la gendarmerie

Obala : un présumé voleur de moto entre les mains de la foule avant la gendarmerie
20:38
Le fils du président contre sa belle-mère : la bataille cachée d'un empire

Le fils du président contre sa belle-mère : la bataille cachée d'un empire
10:52
Magistrats en attente depuis 6 ans : le décret Biya change-t-il vraiment quelque chose ?

Magistrats en attente depuis 6 ans : le décret Biya change-t-il vraiment quelque chose ?
10:49
Entre contrôle sécuritaire accru et soupçons d’ingérences liées à Paris

Entre contrôle sécuritaire accru et soupçons d’ingérences liées à Paris

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo