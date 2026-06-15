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Pourquoi la région de l'Est du Cameroun intéresse les grandes puissances
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Pourquoi la région de l'Est du Cameroun intéresse les grandes puissances :: CAMEROON

Du géant de l'Est à la région de l'Ouest, la géographie du Cameroun cache des réalités saisissantes : une région plus grande que la Corée du Sud, des richesses naturelles colossales, et un déséquilibre territorial que les chiffres rendent brutalement visible.

Il y a des vérités que l'on connaît sans vraiment les connaître.

Vous savez que le Cameroun s'étend sur des milliers de kilomètres carrés. Vous savez qu'il y a dix régions. Vous savez que Yaoundé est la capitale et Douala le poumon économique.

Mais saviez-vous que la seule région de l'Est est plus grande que la Hongrie ? Plus grande que l'Islande ? Plus grande que la Corée du Sud ?

Saviez-vous qu'elle contient des gisements d'or, de diamants, de cobalt, et certaines des forêts tropicales les plus vastes d'Afrique centrale et que la plupart des Camerounais n'y ont jamais mis les pieds ?

Voici le Cameroun que les cartes scolaires n'ont jamais vraiment montré.

LE CAMEROUN EN DIX RÉGIONS : GÉOGRAPHIE, RICHESSE ET DÉSÉQUILIBRES

475 440 kilomètres carrés. C'est la superficie totale du Cameroun un pays que la géographie a doté d'une diversité rare, des savanes du Nord aux forêts équatoriales du Sud, des hauts plateaux de l'Ouest aux côtes atlantiques du Littoral.

Mais derrière cette unité nationale se cachent des réalités territoriales saisissantes, que les chiffres révèlent avec une clarté parfois brutale.

Le classement : de la plus grande à la plus petite

La région de l'Est trône sans partage au sommet du classement, avec 109 002 km². À elle seule, elle représente environ 23 % de la superficie totale du Cameroun. Les neuf autres régions se partagent les 77 % restants.

Derrière l'Est, la région du Centre siège de Yaoundé, capitale politique s'étend sur 68 953 km². Le Nord (66 090 km²) et l'Adamaoua (63 701 km²) complètent le quatuor des grandes régions, toutes situées au-dessus des 60 000 km².

Le Sud (47 191 km²), avec Ebolowa comme chef-lieu, occupe une position intermédiaire. Puis vient l'Extrême-Nord (34 263 km²), région la plus peuplée du pays malgré une superficie bien inférieure.

Le bas du classement révèle les régions les plus denses et les plus urbanisées. Le Sud-Ouest (25 410 km², chef-lieu Buéa) précède le Littoral (20 248 km²), région la plus économiquement puissante du pays avec Douala. Le Nord-Ouest (17 300 km², Bamenda) et l'Ouest (13 892 km², Bafoussam) ferment le classement l'Ouest étant la plus petite région du Cameroun, presque huit fois inférieure en superficie à la région de l'Est.

L'Est : un géant méconnu

Le chiffre mérite qu'on s'y arrête. La région de l'Est est plus grande que la Hongrie (93 028 km²), l'Islande (103 000 km²), la Corée du Sud (100 363 km²), et plusieurs fois plus grande que des États insulaires entiers comme les Comores.

Ce territoire colossal abrite certaines des ressources naturelles les plus précieuses du continent : de vastes gisements d'or et de diamants, du cobalt et du nickel minéraux devenus stratégiques à l'ère des batteries électriques et de la transition énergétique mondiale ainsi que d'immenses forêts tropicales constituant une partie des plus grandes réserves forestières du Cameroun. S'y ajoutent d'importants cours d'eau au fort potentiel hydroélectrique, et une biodiversité et une faune sauvage d'une richesse exceptionnelle.

Un paradoxe s'impose : la région la plus grande, la plus riche en ressources, est aussi l'une des moins densément peuplées et des moins bien desservies en infrastructures du pays.

Littoral et Ouest : petites en superficie, grandes en poids économique et humain

Le classement géographique ne dit pas tout. La région du Littoral, avant-dernière en superficie (20 248 km²), est la première région économique du Cameroun. Douala concentre la quasi-totalité du commerce extérieur, du tissu industriel et des flux financiers du pays.

De même, la région de l'Ouest la plus petite en superficie (13 892 km²) est l'une des plus densément peuplées, avec une tradition agricole, commerciale et entrepreneuriale qui en fait un moteur humain et économique au-delà de ce que ses 13 000 km² suggèrent.

Ce que ces chiffres disent du Cameroun

La géographie camerounaise illustre un défi universel : la corrélation entre superficie, ressources et développement est loin d'être automatique. Les régions les plus vastes et les plus riches en ressources ne sont pas nécessairement celles où le niveau de vie est le plus élevé. Et les plus petites ne sont pas les moins influentes.

C'est dans cet écart entre potentiel géographique et réalité humaine que se jouent les grandes questions du développement camerounais pour les décennies à venir.

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