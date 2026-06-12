CAMEROUN :: Mondial de football 2026 : Max it TV transforme le smartphone en télévision portable. :: CAMEROON

Orange Cameroun lance un nouveau service digital de streaming et de télévision en direct, accessible dès 100 FCFA. En intégrant directement l'enveloppe internet nécessaire au visionnage dans le prix de ses forfaits, l'opérateur signe une innovation majeure, qui lève l’un des principaux freins à l'adoption du streaming au Cameroun : le coût de la data.

Le marché du divertissement numérique au Cameroun accueille une évolution majeure. Lancé le 11 juin, à l’occasion de la diffusion du match d’ouverture de la plus grande compétition sportive, Orange Cameroun l’a dévoilé officiellement lors d'un événement au Akwa Elite Offices. Cette nouvelle solution : Max it TV est conçue pour le grand public et les familles, ce service ambitionne de réinventer la consommation de la télévision.

Plus de 50 chaînes TV, des contenus en VOD et du sport en direct

Face au contraintes inhérentes à la télévision classique, souvent liées à des installations lourdes ou à une obligation d'immobilité, Max it TV propose une alternative 100 % mobile, accessible directement depuis la super application Max it, téléchargeable gratuitement sur Appstore et Playstore.

Pour son lancement, l’offre affiche un catalogue diversifié de plus de 50 chaînes de télévision et plus de 500 heures de contenus en Vidéo à la Demande. L'offre se décline en deux segments principaux : - Le Bouquet TV Classique : qui regroupe des chaînes gratuites et payantes incontournables (TF1, France 24, Novelas TV,Trace Africa, English TV, etc.) ainsi que des chaînes locales phares à l'instar de Canal 2 international.

- Le Bouquet Sport : un accès direct aux compétitions sportives majeures, rendu possible grâce à un partenariat stratégique avec le diffuseur New World TV.

L'innovation radicale : la data streaming inclus

Si les solutions de streaming se sont multipliées ces dernières années, le coût de la consommation de données internet restait jusqu'ici le principal verrou pour les consommateurs camerounais, friands de vidéos mais soucieux de leur budget. C'est sur ce terrain qu'Orange Cameroun introduit un positionnement unique.

Pour garantir une expérience qualifiée de « zéro frustration », chaque pass payant souscrit pour Max it TV intègre généreusement un volume de données internet exclusivement dédié au streaming sur l'application. L'utilisateur peut ainsi regarder ses programmes sans craindre d'épuiser son forfait internet principal ou de voir son crédit s'épuiser de manière imprévue.

Une tarification démocratique et sans engagement

Pour séduire toutes les bourses, l'opérateur mise sur une flexibilité maximale. Les offres, totalement sans engagement, proposent un accès gratuit ainsi que des formules payantes (pass journalier, hebdomadaire ou mensuel) débutant à partir de 100 FCFA.

Le parcours utilisateur se veut instantané : l'activation se fait en quelques clics depuis l'onglet « Max it TV, positionné sur la page d’accueil » de l'application Max it, et le règlement s’effectue soit via le crédit de communication principal, soit via Orange Money.

Avec ce lancement, Orange Cameroun confirme sa transition stratégique : l'entreprise ne se limite plus à la simple connectivité voix et internet, mais s'impose désormais comme un agrégateur de services numériques de premier plan, bien décidé à briser les barrières d'accès à la culture et au divertissement pour des millions de Camerounais.

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