CAMEROUN :: Un enterrement, trois morts : la tragédie qui a déchiré Bamendjou :: CAMEROON

À Bamendjou, dans la Région de l'Ouest, un différend sur le partage d'un pourboire de 10 000 FCFA au sein d'un groupe de danseurs de funérailles aurait causé, selon des rapports locaux, la mort de plusieurs personnes transformant un jour de deuil en triple tragédie.

Ils étaient venus pour accompagner un mort.

Ils dansaient, comme le veut la tradition, pour honorer celui qui part et consoler ceux qui restent. Quelqu'un dans la foule, touché par leur prestation, leur avait glissé 10 000 FCFA. Un geste de gratitude. Une petite somme.

Ce que personne ne savait encore, c'est que cet argent allait devenir la source d'un drame que Bamendjou n'est pas prête d'oublier.

Selon des informations locales qui circulent depuis les faits, ce qui aurait dû se terminer par un partage simple dans un bar de quartier s'est transformé en violence. Et la violence, elle, a pris des vies.

Trois familles pleurent aujourd'hui dans la Région de l'Ouest. Pas une. Trois.

Bamendjou : le deuil qui a engendré d'autres deuils

Les faits, tels que rapportés par des sources locales, sont d'une brutalité qui laisse sans voix. Un groupe de danseurs traditionnels, réuni pour accompagner une cérémonie funèbre à Bamendjou, aurait reçu un pourboire de 10 000 FCFA en remerciement de leur prestation. La somme, modeste, était censée clore la journée dans la paix.

Elle n'a pas clôturé que la journée. Elle a, selon ces mêmes rapports, clôturé des vies.

Un partage qui dérape

Après la cérémonie, les quatre membres du groupe se seraient dirigés vers un bar voisin pour procéder au partage. La logique était simple : 10 000 FCFA divisés en quatre parts égales, soit 2 500 FCFA chacun.

Mais le chef du groupe aurait annoncé une autre répartition. Il prendrait 4 000 FCFA, laissant les 6 000 restants à diviser entre les trois autres soit 2 000 FCFA chacun. Un écart de 500 FCFA par personne. Une somme dérisoire sur le papier. Explosive dans ce contexte.

Les mots se sont élevés. L'ambiance a changé. Selon les informations disponibles, un membre du groupe aurait saisi une pierre et frappé le chef. Ce dernier serait décédé sur place.

(Note éditoriale : ces éléments sont rapportés selon des sources locales non officiellement confirmées par les autorités à ce stade. Nous les attribuons au conditionnel dans l'attente d'une confirmation officielle.)

La violence appelle la violence

Ce qui suit illustre la mécanique tragique des réactions en chaîne. Les personnes présentes aux alentours, selon les rapports, auraient réagi violemment à la mort du chef du groupe. L'auteur présumé de la frappe aurait à son tour été lynché par la foule, perdant également la vie.

Une cérémonie d'adieu à un mort avait produit deux morts supplémentaires. Trois familles endeuillées là où une seule l'était le matin même.

Ce que ce drame dit de nous

Il serait trop simple de réduire ce drame à la "cupidité" ou à la "violence gratuite". Les faits, s'ils se confirment dans leur intégralité, révèlent quelque chose de plus profond et de plus universel : la façon dont des tensions latentes économiques, hiérarchiques, sociales peuvent exploser sur un détonateur infime.

500 FCFA d'écart. Moins de 1 euro. Une différence que la plupart auraient absorbée sans un mot.

Mais dans un contexte où chaque franc compte, où les hiérarchies informelles au sein des groupes peuvent être vécues comme des injustices, où l'alcool et la chaleur d'une journée chargée en émotions créent un terrain instable, la moindre étincelle peut tout embraser.

Les communautés rurales de l'Ouest Cameroun, comme beaucoup d'autres, vivent des réalités économiques où 2 500 FCFA représentent une valeur concrète et significative. Ne pas le comprendre, c'est ne pas comprendre le contexte.

Des familles dans le deuil, une communauté dans le choc

Bamendjou est une localité connue pour ses traditions culturelles vivaces, ses groupes de danse et ses cérémonies funèbres structurées autour de rituels collectifs forts. Ce drame, s'il se confirme dans ses détails, frappe au cœur de ce tissu communautaire.

Des enfants pourraient ne plus revoir leur père. Des parents pourraient enterrer leurs fils. Des voisins pourraient se regarder différemment dans les rues où les faits se sont produits.

La leçon n'est pas simple à formuler. Pas parce qu'elle n'existe pas mais parce qu'elle est multiple. Elle parle de la valeur de la vie face à celle de l'argent. Elle parle de la justice perçue et de ses limites. Elle parle de la violence collective et de l'absence de médiation au bon moment.

Elle parle surtout de ce que nous pouvons perdre en une fraction de seconde et de ce que nous ne récupérons jamais.

Un appel à la vigilance

Les autorités locales et forces de l'ordre compétentes sont appelées à faire la lumière sur les circonstances exactes de ces événements. Une enquête officielle permettrait de confirmer ou d'infirmer les informations circulant actuellement, de rendre justice aux victimes et à leurs proches, et d'apporter une réponse institutionnelle à ce drame qui touche toute une communauté.

En attendant, Bamendjou pleure. Trois fois.

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