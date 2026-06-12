CAMEROUN :: Foley Dirane : la veuve arrive, la morgue est vide :: CAMEROON

Alors que des milliers de Camerounais et des délégations officielles se préparaient à rendre hommage à Foley Dirane ce 11 juin à Yaoundé, la morgue était vide : les enfants de l’animateur avaient discrètement retiré le corps six jours plus tôt, déclenchant une guerre familiale ouverte avec la veuve, qui voulait faire sceller la dépouille.

L’ABSENCE AU RENDEZ-VOUS DU DEUIL

Ce jeudi 11 juin 2026, à l’Hôpital Général de Yaoundé, la foule s’amasse. Des proches, des collègues, des fans, des officiels. Tous viennent pour une chose : dire au revoir à Foley Dirane, l’animateur légendaire qui a marqué des générations de Camerounais.

Mais les portes de la morgue restent closes. Aucune cérémonie. Aucun cercueil. Rien.

La rumeur enfle. On parle d’une intervention de la justice. D’un scellé posé à la dernière minute. De magouilles administratives.

Faux. Tout faux.

La vérité est plus simple, plus choquante, et infiniment plus douloureuse.

Le corps de Foley Dirane n’est plus à l’hôpital depuis le vendredi 5 juin. Ses enfants l’ont retiré en secret, sans prévenir leur belle-mère. Et lorsque Tatiana Dirane, l’épouse légitime, est arrivée pour demander le blocage du corps, elle a découvert une chambre froide vide.

Voici, minute par minute, comment une famille s’est déchirée autour d’un mort.

UNE LÉGENDE DISPARAÎT, LA PAIX AUSSI

Foley Dirane s’est éteint en mars 2026 après une longue maladie. Animateur phare de la CRTV, figure incontournable du paysage audiovisuel camerounais, il laisse derrière lui une carrière immense, des millions de fans, et… une famille recomposée explosive.

Il était marié à Tatiana Dirane. Mais il avait aussi des enfants issus de précédentes unions. Et c’est là que le bât blesse.

Dès l’annonce du décès, deux camps se dessinent :

- Camp des enfants (certains majeurs, installés) : ils estiment avoir été écartés de tout par la veuve.

- Camp de la veuve : elle se considère comme la seule légitime à organiser les obsèques.

Pendant trois mois, les tensions couvent. Les réunions familiales tournent court. Les médiateurs échouent. Le corps reste à la morgue, dans l’attente d’une solution.

Mais fin mai, la pression monte. Les fans réclament des funérailles dignes. La CRTV prépare un hommage. Les autorités s’impliquent.

C’est dans ce climat de fièvre que les enfants passent à l’action.

LE COUP DU VENDREDI 5 JUIN

Selon nos informations recoupées auprès de sources hospitalières et de témoins directs, voici ce qui s’est passé.

Le vendredi 5 juin 2026, en début d’après-midi, deux enfants majeurs de Foley Dirane se présentent à la morgue de l’Hôpital Général de Yaoundé. Ils sont munis de :

- l’acte de décès,

- une autorisation de sortie de corps délivrée par l’officier d’état civil,

- une convention avec une entreprise de pompes funèbres.

Rien d’illégale, a priori. La direction de la morgue vérifie les papiers. Tout est en ordre.

Le corps de Foley Dirane est sorti discrètement, placé dans un corbillard privé, et emmené vers une destination que personne ne révélera.

Pas d’alerte. Pas de scandale. Juste une famille qui se déchire en silence.

Pendant six jours, personne ne saura. La veuve continue de préparer sa contre-attaque judiciaire. Les fans attendent la date officielle du 11 juin.

Pendant six jours, le corps est là, quelque part, tenu secret par les enfants.

LE CHOC DU JEUDI 11 JUIN

Ce jeudi 11 juin, Tatiana Dirane se rend à l’hôpital. Son objectif : demander au directeur de poser un scellé sur la porte de la morgue afin d’empêcher toute sortie du corps. Elle veut geler la situation, gagner du temps, reprendre la main.

Elle a un avocat. Elle a une ordonnance de référé. Elle est prête.

Mais en arrivant au service funéraire, on lui oppose un fait brutal : « Madame, le corps n’est plus là. Il est parti vendredi dernier. »

Elle n’y croit pas. Elle exige de voir. On lui montre le registre des sorties. La case « Foly Dirane » est barrée à la date du 5 juin, signée par deux de ses beaux-enfants.

Sur le moment, selon un témoin, Tatiana Dirane aurait eu un mouvement de colère, puis se serait effondrée en larmes : « Ils m’ont volé mon mari. »

Les délégations officielles arrivées sur place sont prévenues. Le protocole s’effondre. On annonce aux fans que la cérémonie est reportée. Personne ne comprend.

Dès lors, les réseaux sociaux s’enflamment. Les théories les plus folles circulent. Mais la vérité, désormais, est connue de notre rédaction : c’est une guerre de succession, et le corps en est l’otage.

CE QUE VEULENT LES UNS ET LES AUTRES

Tatiana Dirane (la veuve) :

Elle réclame la restitution immédiate du corps à la morgue, ou à défaut, la mainmise sur l’organisation des obsèques. Ses avocats préparent une plainte pour « soustraction frauduleuse de cadavre » (article 253 du code pénal camerounais, qui punit la violation de sépulture, même avant inhumation). Elle dénonce une « mise à l’écart inhumaine ».

Les enfants (via un porte-parole anonyme) :

Ils estiment que la veuve a tenté de les exclure des hommages. Ils assurent avoir agi dans l’urgence parce qu’ils craignaient que Tatiana ne fasse obstruction à des funérailles dignes. Selon nos sources, ils préparent déjà une inhumation privée, sans la veuve.

Les fans :

Pris en otage d’une guerre familiale, ils réclament des obsèques nationales pour l’homme qui a bercé leur jeunesse. Une pétition en ligne a déjà recueilli plus de 50 000 signatures pour exiger la médiation de l’État.

QUE DIT LA LOI CAMEROUNAISE ?

Le code pénal camerounais, dans son article 253, punit « quiconque, sans autorisation légale, soustrait, déplace ou disperse un cadavre avant inhumation » d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende.

Mais la nuance : les enfants étaient-ils autorisés ? Ils avaient les papiers de sortie délivrés par l’état civil. Or, selon l’article 78 du code de la famille, en cas de conflit entre conjoint et enfants, le conjoint survivant est prioritaire pour décider de l’inhumation, sauf opposition motivée par un juge.

Les enfants ont donc peut-être commis une infraction, d’autant qu’ils ont agi sans prévenir la veuve. Le débat est juridiquement très technique. Plusieurs avocats contactés par notre rédaction estiment que Tatiana Dirane a de bonnes chances de gagner en référé.

CONSÉQUENCES : UN DEUIL NATIONAL PRIS EN OTAGE

L’affaire dépasse le cercle familial. Foley Dirane était une icône. Son enterrement devait être un moment d’unité nationale.

À la place, c’est une guerre des clans qui s’étale en public, alimentée par les réseaux sociaux, les unes des journaux, et les commentaires indignés.

Les risques :

- Politiques : le régime pourrait être tenté d’intervenir, mais se brûlerait les ailes en prenant parti.

- Sociaux : les Camerounais se divisent déjà entre « team veuve » et « team enfants ».

- Médiatiques : la CRTV, maison de Foley, est embarrassée ; elle a retiré son hommage programmé.

L’issue est incertaine. Mais une certitude : le repos de Foley Dirane est compromis tant que les vivants ne se seront pas accordés.

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