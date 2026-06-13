CAMEROUN :: La Fecafoot sort l'artillerie lourde pour attirer Hervé Renard :: CAMEROON

Après un refus en 2024, Hervé Renard est de nouveau en négociations avancées avec la Fédération camerounaise pour manager les Lions Indomptables et redresser une équipe en crise.

Le football camerounais est à un carrefour critique. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations approche à grands pas et que les qualifications de septembre s'annoncent décisives, la Fédération camerounaise de football vient de sortir sa dernière carte : Hervé Renard.

Le sélectionneur français, libéré par la Fédération saoudienne après avoir remporté des titres prestigieux, serait en négociations avancées pour reprendre en main les Lions Indomptables. Mais cette histoire n'est pas nouvelle.

La vraie question ? Renard acceptera-t-il enfin ce qu'il a refusé il y a un an ? Et surtout, à quel prix ?

Hervé Renard au Cameroun : Quand la Fecafoot joue son va-tout

Les rumeurs circulaient depuis des semaines dans les coulisses du football africain. Maintenant, elles se concrétisent : Hervé Renard discute sérieusement avec la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) pour remplacer David Pagou.

Liberté depuis septembre après son départ de l'Arabie Saoudite, le technicien français de 57 ans a manifesté un intérêt pour le poste. Mais attention : Renard n'est pas un simple demandeur. Il est un meneur, un gagnant à double titre continental, et il vient avec des exigences claires.

Un refus qui hante encore la Fecafoot

Pour comprendre cette nouvelle offensive, il faut remonter à 2024. À l'époque, après le départ de Rigobert Song, la Fecafoot s'était déjà tournée vers Hervé Renard. Les discussions avaient progressé. Samuel Eto'o, président de la Fédération, avait personnellement défendu le dossier. Mais Renard avait dit non.

La raison ? L'entraîneur français avait pointé du doigt deux problèmes majeurs : les conditions financières instables et un environnement de travail préoccupant. Renard connaissait le contexte camerounais. Il ne s'engage que s'il peut travailler dans la sérénité. Marc Brys avait finalement été nommé à la place.

Pourquoi Renard revient cette fois ?

La situation est devenue urgente. David Pagou n'inspire pas confiance. Les Lions Indomptables traversent une phase instable. La Fecafoot sent que sans changement structurel, l'équipe risque de sombrer.

Renard, de son côté, a probablement réfléchi. Les offres ne manquent pas pour un coach de son calibre, mais le Cameroun représente un défi séduisant : redresser les Lions Indomptables serait un exploit sportif majeur.

Les conditions de Renard : Non-négociables

Selon les sources proches des négociations, Hervé Renard a fixé des conditions strictes :

- Stabilité financière garantie : Salaires versés à l'heure, budgets de préparation confirmés

- Autonomie tactique : Liberté d'action sur les sélections et la préparation

- Environnement de travail sain : Protection contre les interférences politiques

- Objectifs clairs : Qualification garantie, puis performance en CAN

C'est un contrat selon les normes internationales. Pas de bricolage à l'africaine.

Samuel Eto'o face à la plus grande épreuve

Le président de la Fecafoot savait déjà en 2024 que Renard posait des conditions. Cette fois, il devra montrer qu'il peut les respecter. Pour Eto'o, ancien légende de l'attaque, c'est un test de leadership.

Peut-il transformer la Fecafoot en institution crédible ? Peut-il fournir à Renard l'environnement qu'il demande ?

Si oui, le résultat pourrait être explosif. Si non, le Cameroun risque de se retrouver avec un coach en crise juste avant les qualifications décisives.

Enjeux majeurs en jeu

Cette nomination n'est pas symbolique. C'est stratégique :

- Qualification CAN : Un impératif

- Image sportive du Cameroun : Restaurée si Renard accepte

- Dynamique régionale : Le Cameroun redeviendrait une puissance

- Crédibilité de la Fecafoot : En jeu à chaque pas

Hervé Renard a remporté la CAN deux fois . Il sait aussi que le Cameroun, c'est du sérieux.

La vraie deadline : septembre

Les qualifications commencent en septembre. La Fecafoot doit trancher rapidement. Attendre n'est pas une option. Chaque semaine perdue, c'est du terrain tactique perdu.

Les sources indiquent que la décision pourrait tomber dans les prochaines semaines. Renard examine l'offre. Eto'o ferme les robinets des fuites. Et le football camerounais retient son souffle.

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