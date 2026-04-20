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© Correspondance : Alvine ELOKA
- 20 Apr 2026 22:08:43
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FRANCE :: CONFÉRENCE DE PRESSE EN PRÉLUDE AU SYMPOSIUM DE L'ASSOCIATION MEDITRAINING SUR LES INNOVATIONS EN MÉ
CONFÉRENCE DE PRESSE EN PRÉLUDE AU SYMPOSIUM DE L'ASSOCIATION MEDITRAINING SUR LES INNOVATIONS EN MÉDECINE.
Dans un contexte où les enjeux de la formation médicale évoluent à un rythme soutenu, l’Association Meditraining sous l'impulsion de son Président Dr. Christian TCHAM s’impose comme un acteur engagé dans la transmission des savoirs et des pratiques d’excellence.
Fondée en France par plusieurs médecins d'origines et de spécialités diverses, unis par une même volonté de partage et d’ouverture, l’Association porte une vision résolument moderne de la formation continue.
C’est dans cette dynamique que s’inscrit la conférence de presse organisée en prélude à son prochain symposium qui a pour thème : "Actualités et Innovations en Médecine".
Cet événement constitue une étape stratégique visant à présenter les grandes orientations du Symposium, à en dévoiler les thématiques majeures, ainsi qu’à mettre en lumière les intervenants de renom qui y prendront part.
Meditraining entend ainsi affirmer son positionnement : celui d’un catalyseur de connaissances, favorisant la diffusion des bonnes pratiques et l’enrichissement mutuel des acteurs du secteur médical.
À travers ce Symposium, Meditraining confirme sa mission : contribuer activement à l’amélioration continue des compétences médicales, dans un esprit de collaboration et d’excellence.
Le rendez-vous est donc pris pour le 30 Mai 2026 à l'Hôtel Novotel Paris Tour Eiffel pour cet événement d'envergure qui mettra en lumière une vision novatrice et moderne de la médecine.
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