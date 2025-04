CAMEROUN :: L’opération « Orange Green City » se déploie pour préserver l’environnement des villes :: CAMEROON

Green City est un partenariat citoyen et les Mairies de ville de Douala, Limbé et Bafoussam. Orange Cameroun voudrait encourager le public urbain camerounais à se mobiliser en faveur des initiatives écologiques collectives, notamment le reverdissement des villes contre le réchauffement climatique, les glissements récurrents de terrain, les vagues de chaleur, la pollution.

A Douala, il s’est agi de mobiliser plusieurs dizaines de collaborateurs bénévoles pour planter 1.000 arbres dans la ville et plus spécifiquement dans les quartiers Bonabéri et Bépanda.

Le projet « Green City » invite chaque citoyen à planter un arbre dans sa concession, son jardin ou dans les lieux publics identifiés et aménagés à cet effet. Le côté innovant de ce projet de reforestation des zones urbaines qui se propose de reboiser dans un premier temps 1 000 arbres, réside dans la concertation et l’implication des mairies, des salariés de l’entreprise et des communautés riveraines dans les activités d’identification des sites de reboisement, de définition des protocoles de reboisement, de suivi et évaluation et d’appui aux activités économiques contribuant à la préservation de l’environnement. L’élaboration du programme « Green City » visant à accélérer les programmes d’Orange en faveur du climat, s’est appuyé sur l’expertise des Mairies afin d’identifier les techniques de reboisement les plus efficaces et les mieux adaptées au contexte local.

Pour Alain-Blaise Batongue, Directeur des Affaires Institutionnelles qui a présidé au lancement à Douala, « se déployer dans l « seules des synergies inscrites dans la durée, construites avec les acteurs locaux, peuvent garantir un impact durable sur les territoires et améliorer notre quotidien. Ce faisant, en les impliquant à chaque étape, nous faisons le pari que les résultats seront pérennes et que les populations concernées deviendront les actrices de la préservation de leur environnement ».

En interne, L’engagement climatique d’Orange Cameroun passe par la modernisation de ses équipements techniques, devenus plus efficaces énergétiquement, entrainant des réductions à forts impacts sur l’environnement. Le partenariat ainsi engagé sur des problématiques à connotation écologiques vient compléter le portefeuille des programmes en faveur du climat, et permet à l’entreprise de contribuer à l’atteinte de son objectif de zéro carbone à l’horizon 2040.

Il est à noter depuis quelques temps, une forte accélération de l’implication d’Orange Cameroun pour la transition énergétique, devenu 1er pilier de son engagement climatique qui mobilise des chantiers et investissements importants oscillant autour de 1,9 milliard de francs CFA, A date, plus de 350 sites mobiles bénéficient d’une alimentation solaire, la meilleure illustration est le campus de Makepe qui abrite le data center et plus de 350 postes de travail est alimenté à 20% par l’énergie solaire, réduisant ainsi la dépendance au réseau électrique pour permettre aux foyers riverains d’être mieux desservis.