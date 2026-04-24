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Afrique Centrale : La Cemac tient à l'harmonisation des données démographiques à travers un manuel
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Afrique Centrale : La Cemac tient à l'harmonisation des données démographiques à travers un manuel :: AFRICA

Le 23 avril 2026, la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale ( CEMAC) a procédé au lancement officiel d'un atelier régional de validation du guide pratique des Recensements Généraux de la Population et de l'Habitat ( RGPH).

Les travaux qu'abritent Yaoundé la capitale politique du Cameroun, prennent fin ce samedi, 25 avril, et sont présidés par le Commissaire de la CEMAC en charge du Département des Politiques Économique, Monétaire et Financière, Nicolas BEYEME NGUEMA.

Le conclave se veut déterminant pour l'harmonisation des systèmes statistiques dans la sous-région Afrique Centrale. 

La CEMAC ne veut pas se laisser compter fleurette devant les disparités et les irrégularités observées dans les méthodes mises en œuvre pour les recensements des populations de ses Etats membres.

Aussi, avec l'appui de ses partenaires ( le Fonds des Nations Unies pour la Population- UNFP-, la Banque Mondiale), dans le cadre du projet HISWACA, la CEMAC entend-t-elle doter ses pays membres d'un guide pratique commun. 

Prenant la parole pour l'ouverture des travaux au CH Concord hôtel de Yaoundé, le Commissaire de la CEMAC en charge du Département des Politiques Économique, Monétaire et Financière a donné le ton : " nous avons besoin des données comparables dans la sous-région. Ce guide vise à ce que chacun  des six Etats dispose d'un référentiel commun, arrimé aux standards internationaux." 

Des écueils d'ordre structurel 

Il convient de relever que les Etats membres de la CEMAC ont en partage des défis structurels qu'il convient de surmonter sans concession. Plusieurs contraintes notables parsèment les processus de recensement général des populations. Parmi elles :
-le non-respect de la périodicité décennale des opérations de recensement ;
-une transformation numérique tatillonne et adossée à une sous- utilisation des outils de digitalisation ;
-les contraintes sécuritaires dans certaines zones des pays comme la secte Boko Haram qui sévit dans certains départements de l'Extreme -Nord Cameroun, ou encore des crises sociopolitiques. 

Pour ce qui est du non-respect de la périodicité des recensements, le représentant du directeur général de l'Institut National de la Statistique ( INS ) du Cameroun,  a fait remarquer que le récemment général de la population  qui commence ce jour au  Cameroun, se tient 21 ans après le précédent. Ce qui est une entrave aux politiques publiques. 

Des innovations attendues

La quarantaine d'experts réunis à Yaoundé pendant trois jours ( cadres des INS, des institutions régionales comme l'IFORD, ISSEA, AFRISTAT ), ainsi que les partenaires techniques comme comme la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement ( BAD), CEA, STATAFRIC et UNFPA), devront :
-examiner et valider le contenu technique du guide pratique ;
-valider les méthodologies de cartographie censitaire, de dénombrement et d'enquête post - censitaire ;
-intégrer les spécificités sous- régionales 
-partager les expériences sur les innovations de collecte de données ( CAPI, SIG, cartographie numérique) ;
-établir une feuille de route en vue de l'adoption effective du guide par les INS des pays de la CEMAC. 

La CEMAC à la quête d'un système statistique intégré 

Les assises de Yaoundé ne visent pas que la simple harmonisation des méthodes. La réduction des délais de diffusion des données est aussi dans le collimateur des experts. Il s'agit aussi d'améliorer la qualité et la comparatibilité, renforcer leur utilisation dans la planification stratégique et le suivi des Objecrufs de Développement Durable ( ODD).

Validé au terme des travaux, le guide pratique sera  appelé à jouer le rôle d'instrument de référence pour la préparation des recensements de nouvelle génération, de même qu'il devrait se positionner comme un outil stratégique pour la coopération statistique en Afrique Centrale.

Tout compte fait, il faut retenir que la CEMAC est résolument décidée à prendre son destin statistique en main. 

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