CAMEROUN :: Énergie : Eloundou Essomba aux assemblées de printemps de la BM et du FMI à Washington :: CAMEROON

Le secteur énergétique camerounais sous les feux des projecteurs dans la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. C'est à la faveur des Assemblées de printemps de la Banque Mondiale( BM) et du Fonds Monétaire (FMI). Le ministre camerounais de l'Eau et de l'Energie ( MINÉE ), Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, a présenté le pacte national énergétique lors de ces Assemblées de printemps des institutions de Betton Woods.

Gaston ÉLOUNDOU ESSOMBA, a pris la parole à Washington dans le cadre d’une table ronde sur les « best success stories » des Assemblées de Printemps de la Banque Mondiale et du FMI. Il y a présenté la structuration financière innovante du projet hydroélectrique de Nachtigal, érigée en modèle de Partenariat Public-Privé (PPP) dans le secteur énergétique africain. Cette intervention a mis en valeur l'expertise camerounaise en matière de financement des infrastructures dans un contexte de transition énergétique et de démocratisation de l’accès à l’électricité.

Électricité pour tous en 2030

Toujours dans le cadre de ces assises, Gaston ELOUNDOU ESSOMBA a, le 23 avril dernier, présenté le Compact énergétique à Washington. Ce pacte énergétique national vise l’accès universel à l’électricité d’ici 2030. Ce document stratégique s’inscrit dans le cadre de l’initiative continentale « Mission 300 », une plateforme lancée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, dont l’ambition est de connecter 300 millions d’Africains à une énergie propre, fiable et abordable d’ici 2030.

Le Cameroun fait partie des pays sélectionnés pour formuler son Compact énergétique. Celui-ci constitue une feuille de route gouvernementale détaillant les réformes et projets prioritaires à mettre en œuvre pour parvenir à un taux d’électrification estimé à 109 % à l’horizon 2030 — y compris en intégrant les capacités d’exportation énergétique.

La qualité du Compact camerounais a été unanimement saluée par les partenaires au développement. Trois points essentiels ont été mis en relief : la clarté de la vision stratégique portée jusqu’en 2030, avec des objectifs chiffrés ambitieux, notamment l’électrification de huit millions de Camerounais supplémentaires ; la rigueur technique de la formulation du document, résultat d’un travail interinstitutionnel approfondi ; la cohérence entre les réformes proposées et les besoins structurels du secteur, qui témoignent d’un alignement fort avec les principes de durabilité et d’inclusion.

Faut-il rappeler, le Compact camerounais s’articule autour de cinq piliers structurants : la réhabilitation et l’extension des infrastructures énergétiques à coûts compétitifs ; le renforcement de l’intégration régionale, par les interconnexions électriques transfrontalières ; le développement des énergies renouvelables et des solutions de cuisson propre ; la mobilisation des investissements privés, notamment à travers un cadre règlementaire incitatif ; la viabilité financière du secteur, en traitant les pertes, les dettes, et en assurant le recouvrement.

Toutefois, la présentation du Cameroun se veut réaliste et mesuré. Le Compact reconnaît les défis persistants : disparités urbain/rural, pertes techniques élevées, dépendance aux énergies fossiles, fragilité financière du distributeur. Mais il met en évidence un pays engagé sur la voie des réformes, qui traite ses difficultés avec méthode, et qui entend créer les conditions d’une transition énergétique inclusive et durable.

En attendant la validation finale de son Compact — prévue avant la fin de l’année 2025 —, le Cameroun confirme ainsi son engagement à transformer son secteur énergétique, en lien avec les grands objectifs de l’Agenda 2030.

La voix du Cameroun a retenti avec force lors des Assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI, tenues à Washington. Par l’intermédiaire de Gaston Eloundou Essomba, ministre de l’Eau et de l’Énergie, une série de projets stratégiques a été présentée aux institutions de Bretton Woods. Ces initiatives, validées par ces partenaires essentiels, témoignent des efforts remarquables déployés par le membre du gouvernement. C’était en présence de Louis Paul Motaze, le ministre camerounais des Finances.

En réalité, les défis restent immenses, car l’électricité constitue le socle du développement. L’année 2025 marque ainsi une étape décisive dans l’ambition portée par le MINEE Gaston ELOUNDOU ESSOMBA : fournir une énergie abordable et de qualité à l’ensemble des Camerounais, qu’ils résident en zones urbaines ou rurales. Au-delà du pacte énergétique national présenté à Washington le 23 avril dernier , on observe une accélération notable dans la mise en œuvre des projets.

Le barrage de Nachtigal, l’un des plus puissants d’Afrique, est désormais opérationnel. Ses 420 MW viendront renforcer de manière significative le réseau interconnecté sud. Rappelons que c’est M. Eloundou Essomba qui, depuis la France, avait su défendre avec conviction la pertinence de ce projet, convainquant ainsi les investisseurs. Cette infrastructure incarne la fierté nationale.

À l’occasion des Assemblées de Printemps de la Banque Mondiale et du FMI, la structuration financière innovante du projet hydroélectrique de Nachtigal, érigée en modèle de partenariat public-privé ( PPP) dans le secteur énergétique africain , a été unanimement saluée.

Dans la même dynamique, de nombreux autres projets en cours contribueront à atténuer les délestages, que ce soit au niveau de la production, du transport ou de la distribution. Les lignes de bouclage dans les villes de Douala et Yaoundé sont achevées à 80 %, tout comme la ligne de transport Nachtigal-Nkolkoumou-Douala, dont l’avancement atteint 88 %.

Le MINEE poursuit également la modernisation du réseau de transport pour optimiser l’acheminement de l’électricité, ainsi que le remplacement de 10 000 poteaux en bois par des supports en béton, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité du réseau. Le doigté dont a fait preuve le ministre de l'Eau et de l'Energie dans la gestion de l’arrêt des centrales de Globeleq a d’ailleurs été salué.

Depuis le début de l’année, les corridors de transport d’énergie font l’objet d’un suivi rigoureux. Cette démarche permet non seulement d’évaluer l’état d’avancement des infrastructures destinées à acheminer l’énergie produite, notamment par le barrage de Nachtigal, mais aussi de mesurer l’efficacité des travaux réalisés par la Société Nationale de transport d'électricité ( SONATREL).