Les membres du Café bilingue du Cameroun échangent autour de l'œuvre things fall apart :: CAMEROON

Cette œuvre du célèbre auteur nigérian Chinua ACHEBE publié dans les années 1958 était au rendez-vous des échanges le 24 avril dernier à la salle de conférence de la Cellule d'Appui à l'Action Pédagogique (CAAP) à Yaoundé au Cameroun.

Les membres du Café Bilingue du Cameroun passionnés de littérature ont passé comme il est de tradition chaque fin du mois, une journée ludique autour de cet œuvre publiée dans les années 1958.

Autour d'une même table sous la modération de madame TEGOUFO NINZEKO Viviane , les membres ont fait immersion autour de cette littérature negro -africaine post- coloniale , "THINGS FALL APART"( Le monde s'effondre) le récit de cette œuvre se déroule en pays IGBO , le personnage central intéressé par ses traditions, s'est fait une réputation au sein de la société IGBO . Refusant de suivre les pas de son père comme quelqu'un qui n'as rien réalisé.

Au cours de ce récit le dit personnage commet le meurtre d'un jeune de sa contrée. Pendant 7 ans il s'exile dans le village de sa mère, malgré moult périples, il retourne finalement dans le village de son père, de son retour il trouve un village moderne, il faudrait regagner la confiance des villageois, hélas sans succès. Finalement l'histoire tragique du personnage central se termine avec son suicide par pendaison derrière une case du village.

En effet, lors des échanges les membres du Café Bilingue du Cameroun ont chacun donné leur ressenti sur l'œuvre , se sont questionnés sur les coutumes et traditions de la société IGBO vis-à-vis de l'homme et de la femme , le quotidien du peuple IGBO pour certains après analyse au vu des péripéties, est une société assez soudée, ils ont confiance en leur Dieu, ils ont instauré une semaine de la paix , ils ont confiance en leur Dieu ( foi ferme) .

Un autre point après lecture de cette œuvre, la relation traditionnelle des IGBO et le christianisme, la notion de tolérance et d'acceptation vis à vis de l'autre ( Enock, OKWONKWO).

Il faut préciser que le Café Bilingue du Cameroun est un club de lecture qui regroupe en son sein des amoureux des livres issus de divers secteurs d’activité.

Cette initiative est une idée originale d’un groupe d’enseignants de lettres bilingues qui s’est donné pour mission de se réconcilier avec le livre. Le projet a vu le jour lors de la célébration de la Semaine Nationale du Bilinguisme en 2025.

Au-delà des thèmes centraux relevées dans l’œuvre, une réflexion poussée a été émise par certains au regard des féminicides observées dans la société, s'il n'était pas judicieux qu'on applique ou instaure "une semaine de la paix" comme c'était le cas au sein de "la société IGBO."

Les thèmes centraux comme le choc des cultures, la masculinité, le déterminisme ont été prépondérante dans cette œuvre.

On a pu remarquer au sortir de cette journée autour de l'œuvre de Chinua ACHEBE des passionnés de lecture qui se sont accaparés la pensé de l’auteur, décortiquant minutieusement point par point l'œuvre dans son ensemble.

Notons en fin de compte que le 23 mai 2026 est la date retenue pour célébrer le premier anniversaire du Café Bilingue du Cameroun, c'est autour d'un nouveau livre que les membres du Café Bilingue du Cameroun débattront.

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