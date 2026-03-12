CAMEROUN :: Issa Tchiroma Bakary : le vainqueur oublié de la présidentielle 2025 livre ses confessions :: CAMEROON

La présidentielle d'octobre 2025 a consacré Paul Biya selon les chiffres officiels. Mais pour des milliers de Camerounais, le vrai vainqueur s'appelle Issa Tchiroma Bakary. L'ancien ministre, qui se présentait pour l'unique fois de sa carrière à une élection présidentielle, publie aujourd'hui son autobiographie. Le livre arrive cinq mois après ce scrutin dont il serait, dans les urnes parallèles de l'opinion, sorti vainqueur.

Une autobiographie qui paraît cinq mois après la présidentielle

Issa Tchiroma Bakary, figure historique de la politique camerounaise, publie "Un homme, une nation, un destin". L'ouvrage devait initialement sortir en octobre 2025, en pleine campagne électorale. Il paraîtra bientôt en mars 2026, avec plusieurs mois de retard. Jeune Afrique en dévoile les bonnes feuilles en exclusivité.

L'élection présidentielle d'octobre 2025 constituait un moment particulier pour cet homme politique. Après des décennies de ministères et de hautes fonctions, il affrontait pour la première et unique fois le suffrage universel. Cette candidature unique donnait à son combat une dimension testamentaire.

La conviction populaire d'une victoire volée

Les causes de cette perception méritent analyse. Dans plusieurs régions du Cameroun, des observateurs informels et des militants ont crié à la fraude. Les résultats officiels ont donné Paul Biya vainqueur dès le premier tour. Mais dans l'entourage d'Issa Tchiroma Bakary, on affirme que les scores réels plaçaient l'opposant en tête.

Cette candidature a cristallisé les espoirs de ceux qui voyaient en lui l'homme de la rupture. Ancien ministre , il connaissait les rouages de l'État. Ses partisans estimaient que seul quelqu'un de son envergure pouvait véritablement incarner l'alternance. La défaite officielle a donc été vécue comme un déni de démocratie.

Le mécanisme d'une autobiographie comme acte politique

Le décryptage de cette publication éclaire sa portée. Un livre qui sort cinq mois après une défaite contestée n'est jamais anodin. Il vise à fixer dans la mémoire collective une version des faits. Issa Tchiroma Bakary ne se présente plus comme un candidat battu, mais comme un homme d'État dont le destin a été contrarié par des forces obscures.

Les passages retirés concernant Bello Bouba Maïgari montrent aussi que l'opposant voulait préserver des équilibres. En pleine campagne, fragiliser un autre candidat aurait affaibli le front anti-Biya. Aujourd'hui, le livre peut enfin dire ce qui devait être tu. L'autobiographie devient ainsi le récit officiel d'une campagne que ses partisans estiment avoir gagnée.

Les conséquences de cette candidature unique

À court terme, ce livre relance le débat sur la sincérité du scrutin d'octobre 2025. Les partisans d'Issa Tchiroma Bakary y verront la confirmation de leurs convictions. Les adversaires politiques devront répondre aux questions que l'ouvrage soulève sur d'éventuelles irrégularités.

À long terme, cette candidature et ce livre qui la raconte changent le statut de l'homme. Il n'est plus un éternel ministre ou un opposant de second rang. Il devient le martyr d'une élection volée, le président que le peuple avait choisi mais que le système a rejeté. Cette posture pèsera dans les futures négociations politiques.

La question que tout le Cameroun se pose

Issa Tchiroma Bakary a bel et bien remporté la présidentielle d'octobre 2025. Son livre est sur le point d'apporter les preuves concrètes de la fraude massive que des millions de Camerounais soupçonnaient depuis longtemps sans jamais pouvoir la démontrer. Jusqu'à aujourd'hui.

