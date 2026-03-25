CAMEROUN :: Maman Dédée réveille le subconscient des parents sur la nécessité de prier pour leurs progénitures. :: CAMEROON

C'est à travers son ouvrage intitulé :"The importance of praying for your children ou encore l'importance de prier pour ses enfants" paru aux éditions Pijeas créative design en mars 2026 que l'auteure déclenche la sonnette d'alarme.

Le titre à vu d'œil peut paraître ou sembler banale, du déjà vu ou entendu , mais en se référant sur l'image en première de couverture qui laisse paraître deux parents et deux enfants assied en famille au salon tenant en main une Bible ; à travers cet image on peut déjà imaginer ou comprendre la valeur spirituelle que ce terme revêt pour un parent ou une famille chrétienne qui veut marcher selon les préceptes bibliques.

Si l'on se réfère au passage biblique proverbes 22:6 qui dit : instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.

L'auteure de cet ouvrage d'une centaine de pages , par ailleurs mère spirituelle jumelle les deux fonctions: celle de dénonciateur d'un fait et à un autre niveau elle se positionne comme la réponse au problème.

En effet, l'idée générale de l'ouvrage réveille l'esprit de chaque parent ou parent potentiel afin de les amener à prier intentionnellement pour leurs enfants. Prier pour ses enfants, c'est prier pour son avenir, c'est préparer sa retraite, c'est être un parent conscient. Le monde est méchant et nous devons nous cacher avec nos enfants dans la présence de Dieu.

D'après l'auteure dans une interview accordée à notre rédaction , cette parution littéraire "émane des expériences vécues et celles observées chez d’autres parents qui m’ont poussées à sonner cette alarme afin de réveiller certains parents ou potentiels parents ignorants ou inconscients. Cela m'a pris environs 4 mois pour coucher sur du papier le résultat que vous avez en main , car c'était un vieux projet , je me suis juste décidé de le réaliser cette année. Mes plus grandes attentes et mon sujet de prière est un réveil sans précédent dans la vie de chaque parent afin de déjouer les plans de l’ennemi contre leurs familles.

Nous continuerons dans cette thématique en allant plus en profondeur. Nous allons évoquer la délivrance des enfants des puissances de la sorcellerie dans les prochaines parutions".

À PROPOS DE L'AUTEURE

L'Apôtre Maman Dédée est l'apôtre et la mère spirituelle des Églises CIEL ET VIE et ÉGLISES CENTRE CHRETIEN DE RESTAURATION dans le monde entier. Mère biologique de sept enfants. Son mandat divin est celui de «Préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement de l'Église et propulser ces derniers dans leurs destinées originelles si le Seigneur Jésus tarde à venir...

Point d'accès de l'ouvrage "l'importance de prier pour ses enfants" est disponible sur Amazon.fr pour la version française et Amazon.com pour la version anglaise.

Yaoundé au Cameroun, au Temple International Ciel et vie.

Contact : +33760094818

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