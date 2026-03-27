CAMEROUN :: Théodore Datouo, le nouveau président de l’Assemblée nationale et son empire stratégique :: CAMEROON

Un héritage politique sous le signe de la fidélité

66 ans, dix-neuf ans de mandat, un parrainage présidentiel et un réseau tentaculaire mêlant affaires, diplomatie et élites régionales. L’élection de Théodore Datouo au perchoir marque un tournant stratégique pour une institution financièrement exsangue.

De la surprise présidentielle au perchoir

Le 17 mars, Paul Biya a imposé une surprise politique. Le député Théodore Datouo a été désigné candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) à la présidence de l’Assemblée nationale. Élu dans la foulée, il succède à Cavayé Yéguié Djibril, 86 ans, détenteur du record mondial de longévité au perchoir. Datouo prend les rênes après une ascension débutée en 2007, consolidée par un passage comme maire de Bangou et une proximité avec la première dame Chantal Biya.

Les ressorts d’une nomination : liens familiaux et équilibre des pouvoirs

La désignation de Datouo révèle une logique de fidélisation et de contrôle des rouages de l’État. Son parcours montre une stratégie d’ancrage familial et diplomatique. Considéré comme le fils adoptif de la belle-mère du chef de l’État, il a su capitaliser sur ce lien pour sécuriser un accès privilégié au palais d’Etoudi. Ce positionnement lui permet de naviguer à distance des luttes d’influence entre le cabinet civil de Samuel Mvondo Ayolo et le secrétariat général de Ferdinand Ngoh Ngoh.

Son réseau parlementaire s’est construit sur dix-neuf ans d’hémicycle. Il s’appuie notamment sur les élus ayant travaillé avec lui au comité de suivi du nouveau siège de l’Assemblée nationale, un édifice offert par la Chine. Parmi eux, Bonaventure Mvondo Assam, influent neveu du chef de l’État, dont Datouo est devenu le conseiller officieux.

L’axe Yaoundé-Pékin comme levier d’influence

La clé du mécanisme d’influence de Datouo réside dans sa double casquette d’interlocuteur privilégié de Pékin. Président du groupe d’amitié Cameroun-Chine, il a rencontré à plusieurs reprises le président de l’Assemblée populaire chinoise, Zhao Leji. L’ambassadeur chinois à Yaoundé, Xu Yong, l’a reçu dès sa prise de fonction en 2025, un rituel qui scelle sa crédibilité diplomatique.

Parallèlement, Datouo entretient un premier cercle constitué des élites de l’Ouest bamiléké. Ce groupe sociologique inclut des figures comme le sénateur Sylvestre Ngouchinghe, le banquier Timothée Gamo ou le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Nkuete. Cette base régionale et économique lui assure une assise à la fois politique et financière.

La première nomination stratégique : un expert financier pour redresser l’institution

Pour redresser une institution financièrement à genoux, minée par des années de mal gouvernance, Datouo a agi immédiatement. Sa première nomination a été celle d’Isaac Tamba, expert des finances publiques, comme directeur de cabinet. Ami d’enfance et originaire comme lui des Hauts-Plateaux, Tamba a été vice-recteur de l’université de Yaoundé II et ancien directeur général au ministère de l’économie.

Les défis à venir : assainissement budgétaire et rééquilibrage des clans

La priorité est la stabilisation budgétaire de l’Assemblée nationale. Les retards de versement des émoluments des députés, survenus en début d’année, ont exposé la fragilité de l’institution. La nomination d’Isaac Tamba vise à rétablir la discipline financière et à restaurer la crédibilité de la chambre.

Datouo ambitionne de transformer le perchoir en une plateforme d’influence internationale, en capitalisant sur ses relations avec Pékin. Il doit néanmoins gérer les tensions latentes entre les élites de l’Ouest et les autres pôles de pouvoir régionaux. Son aptitude à maintenir l’équilibre sans s’aliéner le cabinet civil ni le secrétariat général déterminera sa longévité.

Une équation complexe entre rigueur et clientélisme

Théodore Datouo a hérité d’une institution à la croisée des chemins : restaurer la gouvernance interne tout en jouant les intermédiaires privilégiés entre Yaoundé et Pékin. Parviendra-t-il à concilier la rigueur financière exigée par l’urgence sociale avec les logiques clientélistes qui ont façonné son ascension ?

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