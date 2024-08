GABON : BRICE OLIGUI NGUEMA, HOMME PROVIDENTIEL

Avec les changements survenus en ce moment au Gabon, il est essentiel de saluer ce pays et la vision politique qui s’y déploie.

Les ministres en poste, jouissant d’une pleine liberté d’action, œuvrent chaque jour avec une ardeur nouvelle pour le bien des Gabonais. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, la liberté règne désormais, tandis que le grand banditisme et la corruption ont diminué. Les Gabonais arrivent désormais à l’heure au travail, s’acquittant de leurs tâches avec sérieux et dévouement.

L’économie, quant à elle, est en plein essor, malgré le fait que le pays soit actuellement dirigé par un militaire. On estime que le Gabon est en marche vers une modernisation profonde de sa société, avec un ambitieux programme social et industriel en cours.

Brice Olingui Nguema, en mettant fin à une dynastie, a-t-il eu raison ? La réponse semble être un oui sans équivoque.

Cet homme d’action, proche du peuple, a déjà accompli des réalisations monumentales en seulement quelques mois. Il a libéré les prisonniers politiques et facilité la modernisation des prisons en les remplaçant par des établissements ultramodernes. Son humanisme transparaît dans ses actes quotidiens : il soutient les plus démunis, redonne à un bûcheron son outil de travail et annule les impôts que ce dernier, accablé par l’administration locale, ne pouvait payer. Cet engagement illustre parfaitement sa volonté de servir son peuple et de réduire les inégalités. Pour les recrutements, il veille personnellement à choisir les candidats sur le terrain, évitant ainsi toute partialité. En restituant leurs droits à son peuple, le président Olingui s’affirme aujourd’hui comme un homme providentiel, porteur d’une nouvelle ère. Sur le plan diplomatique, il fait preuve d’un charisme modeste mais affirmé.

Il salue le président Sassou avec tous les honneurs et la plus grande déférence, transmet à Paul Biya les fruits de sa sagesse et met en œuvre les conseils avisés du président Ouattara. Dans l’ombre, de grandes réformes structurelles sont annoncées. Le Gabon est devenu le premier pays d’accueil des investissements internationaux en Afrique centrale. L’optimisme est de mise pour ce pays qui, désormais, bénéficie de la conduite éclairée d’un homme qui connaît le Gabon et ses dossiers sur le bout des doigts. Ce qui surprend le plus, c’est sans doute sa simplicité, une qualité que l’on n’aurait pas imaginée chez un homme d’État en tenue militaire.