Camer.be
Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale
CAMEROUN :: MéDIA

Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale :: CAMEROON

Un exemple de professionnalisme dans l’écosystème médiatique au Cameroun. Le tabloïd, La Voix du Centre, connu et reconnu pour son sérieux dans le traitement de l’information, paraissant également en ligne (mise à jour quotidienne), a obtenu la certification internationale JTI (Journalism Trust Initiative), ICM05-CE0525-260326, délivrée dans le cadre d’un programme de Reporters sans frontières (RSF). Cette certification, valable de mars 2026 à mars 2028, atteste du respect de normes élevées en matière de transparence, d’éthique et de professionnalisme.

Dans un communiqué de presse rendu public le 6 avril dernier, le directeur de publication, Emmanuel Ekouli, indique avoir été soumis à une évaluation rigoureuse de près de 200 questions portant sur son organisation, son indépendance, sa déontologie et son modèle économique.

Le document rappelle que la JTI est une norme internationale visant à améliorer la transparence des médias, et présente La Voix du Centre comme un bimédia (papier et digital) couvrant l’actualité nationale et internationale, avec aussi des activités dans le sport et la web radio.

La Voix du Centre est éditée par Centre Média-MA en version papier (hebdomadaire) et digitale (quotidienne). Ce bimédia couvre tous les secteurs de l’actualité camerounaise, africaine et mondiale. La Voix du Centre nourrit l’ambition de proposer, chaque jour, aux lecteurs, une information de qualité et recentrée sur les intérêts des populations gouvernées, qui subissent trop souvent le diktat de l’ordre gouvernant.

La Voix du Centre entre désormais dans le cercle très restreint des rédactions camerounaises ayant déjà obtenu cette certification. Il s’agit du tabloïd Intégration de Thierry Ndong et du journal en ligne Data Cameroun de Paul-Joel Kamtchang.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique MéDIA

Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale
Foly Dirane est mort : la CRTV perd l'une de ses voix emblématiques
Consty Eka, Officier du Mérite à titre posthume : l'hommage ivoirien qui bouleverse l'Afrique
Il s'appelait Samy Zato, le journaliste a fait son dernier reportage à Douala
Ministres fantômes au Cameroun : le silence, stratégie de survie politique
Assemblée nationale du Cameroun : Cavaye Yeguié Djibril crée sa télévision et sa radio
Israël : la censure militaire empêche CNN de montrer l'ampleur des frappes iraniennes
La CRTV verse les salaires en double et demande à ses agents de ne pas toucher
Yolande Bodiong, l’audace d’une vision qui redessine l’audiovisuel africain
Le journaliste Brand Kamga obtient une liberté provisoire dans une affaire d'enlèvement
Bruno Bidjang quitte le Groupe L'Anecdote : les coulisses d'une éviction historique
L'Alliance des États du Sahel lance ses médias pour contrer le terrorisme médiatique
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:29
Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG)

Immersion dans la production du vin de palme (MILOCK MI NKONG)
10:22
Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale

Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale
09:38
L'économie et la culture font connexion autour du concept Nac Xpérience.

L'économie et la culture font connexion autour du concept Nac Xpérience.
08:29
Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé

Paris accueillera un symposium médical international dédié aux innovations en santé
04:18
Alternance en Afrique : Fomunyoh compare le Malawi et le Bénin au Cameroun de Biya

Alternance en Afrique : Fomunyoh compare le Malawi et le Bénin au Cameroun de Biya

MéDIA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo