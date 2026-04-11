Média : le bihebdomadaire camerounais, La Voix du Centre, obtient sa certification internationale :: CAMEROON

Un exemple de professionnalisme dans l’écosystème médiatique au Cameroun. Le tabloïd, La Voix du Centre, connu et reconnu pour son sérieux dans le traitement de l’information, paraissant également en ligne (mise à jour quotidienne), a obtenu la certification internationale JTI (Journalism Trust Initiative), ICM05-CE0525-260326, délivrée dans le cadre d’un programme de Reporters sans frontières (RSF). Cette certification, valable de mars 2026 à mars 2028, atteste du respect de normes élevées en matière de transparence, d’éthique et de professionnalisme.

Dans un communiqué de presse rendu public le 6 avril dernier, le directeur de publication, Emmanuel Ekouli, indique avoir été soumis à une évaluation rigoureuse de près de 200 questions portant sur son organisation, son indépendance, sa déontologie et son modèle économique.

Le document rappelle que la JTI est une norme internationale visant à améliorer la transparence des médias, et présente La Voix du Centre comme un bimédia (papier et digital) couvrant l’actualité nationale et internationale, avec aussi des activités dans le sport et la web radio.

La Voix du Centre est éditée par Centre Média-MA en version papier (hebdomadaire) et digitale (quotidienne). Ce bimédia couvre tous les secteurs de l’actualité camerounaise, africaine et mondiale. La Voix du Centre nourrit l’ambition de proposer, chaque jour, aux lecteurs, une information de qualité et recentrée sur les intérêts des populations gouvernées, qui subissent trop souvent le diktat de l’ordre gouvernant.

La Voix du Centre entre désormais dans le cercle très restreint des rédactions camerounaises ayant déjà obtenu cette certification. Il s’agit du tabloïd Intégration de Thierry Ndong et du journal en ligne Data Cameroun de Paul-Joel Kamtchang.

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