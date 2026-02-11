Camer.be
Yolande Bodiong, l’audace d’une vision qui redessine l’audiovisuel africain
Je ne connais de Yolande Bodiong que ce que révèlent les images, les discours, les échos d’un parcours public. Et pourtant, il suffit d’observer pour comprendre qu’il y a là bien plus qu’un simple itinéraire professionnel : il y a une trajectoire, une vision, une détermination qui forcent le respect.

Promotrice de SUN PLUS TV au Cameroun, initiatrice et cheville ouvrière des Cameroon Television Awards, aujourd’hui à leur troisième édition, Yolande Bodiong s’impose comme l’un des visages féminins les plus audacieux de l’écosystème audiovisuel camerounais et panafricain.

Dans un continent où rien n’est jamais acquis d’avance.
Dans un secteur historiquement dominé par les hommes.
Dans un pays complexe, où convaincre les hautes sphères relève parfois du parcours d’obstacles.

Elle a osé.

Diplômée de l’ESSEC de Douala, ancienne hôtesse de l’air, elle aurait pu choisir la stabilité d’un destin balisé. Elle a préféré l’incertitude créative. Elle a préféré bâtir. Bâtir un salon international de l’audiovisuel au Cameroun. Bâtir un rendez-vous continental qui célèbre l’excellence télévisuelle. Bâtir une plateforme où les talents africains se rencontrent, se mesurent et se révèlent.

Les Cameroon Television Awards ne sont pas qu’une cérémonie. Ils sont devenus un symbole : celui d’une Afrique qui se regarde, qui s’évalue, qui reconnaît le mérite sans complexe.

Le triomphe de l’Afrique de l’Ouest lors de cette troisième édition, notamment à travers les nombreuses distinctions remportées par la Côte d’Ivoire, n’est pas une défaite camerounaise. C’est une leçon de professionnalisme. Une démonstration de maturité. Reconnaître le talent de l’autre, célébrer l’excellence d’ailleurs, c’est élever le débat et hisser le niveau.

En tant que journaliste et producteur TV basé en Europe, témoin attentif des mutations de notre environnement audiovisuel africain, je mesure le chemin parcouru. Ayant sillonné les dix provinces du Cameroun à mes débuts de reporter, je connais la réalité du terrain, les contraintes, les pesanteurs. C’est précisément pour cela que l’engagement de Yolande Bodiong impressionne.

Elle a su déplacer les lignes.
Elle a su mobiliser la haute hiérarchie.
Elle a su créer un espace où l’Afrique célèbre l’Afrique.

À l’orée du mois de mars, consacré à la femme, il est juste de saluer le courage, la bravoure et la détermination d’une femme visionnaire. Une femme qui prouve que le leadership féminin en Afrique n’est ni une revendication symbolique, ni une posture médiatique, mais une réalité concrète, structurante et performante.

Yolande Bodiong incarne cette génération qui comprend que l’audiovisuel n’est pas seulement un métier : c’est une responsabilité. Celle d’émerveiller le public. De réinventer les formats. De raconter l’Afrique autrement. De créer des standards compétitifs face aux enjeux globaux.

Son parcours rappelle une vérité essentielle : l’excellence n’a pas de genre. Elle a du travail, de la constance et du courage.

À Yolande Bodiong, il faut dire bravo.
Bravo pour la vision.
Bravo pour l’audace.
Bravo pour l’endurance.

Et surtout, courage pour la suite. Car les pionniers ne s’arrêtent jamais au premier sommet.

