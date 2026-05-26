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Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce
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CAMEROUN :: Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce :: CAMEROON

Pour le  Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), la confiance en cerise express est pleine et totale. Il ajoute que nous devons tous féliciter ces compatriotes qui croient en leur pays.

L'intégralité de sa sortie en dessous

DECLARATION DE CIRCONSTANCE

Relative à l’information du public, CONCERNANT sur une campagne

malveillante et haineuse déployée contre la compagnie de transport interurbain CERISE EXPRESS par une nébuleuse dénommée FONDATION CAMEROUNAISE DES CONSOMMATEURS FOCACO

 L’offre de transport interurbain dans notre pays par des braves investisseurs nationaux résolus à se sacrifier et à supporter toutes les difficultés du contexte, prends de l’importance chaque jour, avec l’arrivée de nouveaux opérateurs, la modernisation du parc des véhicules ainsi que divers aménagements.

A ce propos l’une des toutes dernières qui imprime déjà sa marque auprès des usagers, s’appelle CERISE EXPRESS, d’abord concentrée sur l’axe reliant la capitale politique et la capitale économique, et depuis quelques jours reliant la ville de Nkongsamba dans le Moungo. En réalité cette entreprise qui vient entrer dans la cour des grands constituée de certains grands noms respectables à l’instar de Garanti Express, Général, Finex, Global, Touristique, Buca et autres est un don du ciel.

Nous devons tous féliciter ces compatriotes qui croient en leur pays, qui créent des emplois, payent des impôts et contribuent à l’évolution du Cameroun, surtout au moment où certains choisissent de nous saboter, de trouver tous les motifs les plus subjectifs pour semer la zizanie et le désordre.

Malheureusement, d’autres compatriotes, manquant de visibilité et s’étant installés dans le professionnalisme de la haine, de la jalousie et de la provocation, font plutôt le travail inverse : décourager les nationaux ; saboter les initiatives de patriotes investisseurs et passer le temps à entretenir une mentalité lourde de rancunes, de médisances et de mensonges. En 1990, notre pays a courageusement construit une architecture presque unique au monde en matière de libertés, notamment avec le train des lois sur les libertés publiques dont les plus visibles sont la loi N°90/053 du 19 décembre 1990 sur la liberté d’association, la loi sur la communication sociale et les autres sur l’autonomie des professions libérales. La loi sur les partis politiques également.

Voyons, au lieu de faire bon usage de ces lois, nous avons une masse regrettable de compatriotes qui ont créé des associations à des fins sinistres et s’autorisent toutes les dérives, jouant sur la lassitude, l’indifférence ou la résignation de leurs victimes. Ce que nous venons de voir apparaître sur les réseaux sociaux contre la compagnie CERISE EXPRESS, participe de cette sorte de cabale dont les relents haineux, l’insolence et l’outrecuidance n’ont de valeur, que le niveau de mensonge et l’esprit frelaté de leurs auteurs. Ce machin de consommateurs n’a rien de solide ni de sérieux, sinon l’intention de nuire tout court. Et il ne faudrait pas aller chercher loin, pour dénicher comme souvent, quelques désoeuvrés, quelques malhonnêtes licenciés, quelques voyous perdus ou encore des adeptes du satanisme social et morbide.

C’est le lieu de rassurer le public, sur la crédibilité, le sérieux, la régularité et la confiance de la compagnie. Toutes les œuvres humaines, même en ayant des défaillances, ce qui est logique, aspirent à la perfection, toute chose qui relève de l’humilité et des progrès nécessaires et continus. Il revient cependant aux victimes, personnes morales et personnes physiques de ces cabales, de saisir promptement la tutelle pour le signalement dans l’espace public, de voyous et de mercenaires affamés qui rament à contre-courant de nos ambitions de développement, de la protection de nos investissements et des encouragements mérités pour nos braves capitaines d’industrie. Nulle part on ne verra les adeptes de ces méchancetés, ayant créé ou géré un simple call box. LA CONFIANCE EN CERISE EXPRESS EST PLEINE ET TOTALE. La compagnie est nouvelle, mais elle avance vite, apprends vite et grandi vite. J’en suis un client fidèle. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas du progrès de notre cher Cameroun. Nous avançons et continuerons d’avancer./.

Yaoundé, le 25 mai 2026

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