CAMEROUN :: CRTV censure le Pape Léon XIV : le scandale qui embarrasse Yaoundé :: CAMEROON

Quand la télévision d'État coupe le micro du Souverain Pontife

La CRTV a diffusé en direct l'allocution du Pape Léon XIV au Cameroun puis l'a tronquée. Le même discours circulait simultanément, intégral, sur d'autres chaînes, dont PRC TV, la télévision officielle de la Présidence de la République. Le média de service public camerounais s'est donc distingué par une censure que ses propres concurrents institutionnels n'ont pas jugé nécessaire d'appliquer.

Un direct interrompu, un discours gêné

Les faits sont datés et vérifiables. Durant le voyage apostolique du Pape Léon XIV en terre camerounaise, du 15 au 18 avril 2026, la Cameroon Radio Television retransmet l'allocution pontificale. La diffusion est d'abord en direct. Puis, rapidement, quelque chose change.

Edmond Kamguia, s'exprimant dans l'émission Droit de réponse sur Équinoxe TV, formule le constat sans détour : le sentiment d'une retransmission ni totale ni fidèle s'impose très vite aux téléspectateurs. Le même discours papal est disponible, complet, sur d'autres canaux. PRC TV, émanation directe de la Présidence de la République, le diffuse sans coupure.

La CRTV, elle, choisit autrement.

Pourquoi ce discours dérangeait

Le discours du Pape Léon XIV au Cameroun n'était pas un texte de circonstance. Ses interventions ont, selon les observateurs, explicitement visé les maux systémiques accumulés en plusieurs décennies de gouvernance. Il a rappelé le potentiel compromis du pays. Il a parlé de justice, d'espérance, de changement.

C'est précisément ce registre qui place le régime camerounais en position d'inconfort. Un chef d'État en exercice ne peut pas publiquement contredire le Souverain Pontife en visite officielle. Il ne peut pas non plus laisser ses concitoyens l'entendre sans filtre, si ce qu'il dit résonne comme une validation des revendications de l'opposition.

La censure médiatique devient alors l'outil du dernier recours : couper non pas la parole du Pape, mais sa portée.

Le mécanisme de la censure par omission

La censure par omission se définit comme la suppression sélective de contenus dans une retransmission, sans interruption visible du signal, de sorte que le téléspectateur perçoit une diffusion apparemment normale mais amputée de ses passages les plus sensibles.

C'est exactement ce que décrit Kamguia. La diffusion en direct crée une illusion de transparence. Puis des segments disparaissent sans carton, sans explication, sans coupure franche. Le téléspectateur non averti ne sait pas ce qu'il n'a pas entendu.

Ce procédé est d'autant plus révélateur que la CRTV est un acteur de service public, financé par les contribuables camerounais, soumis théoriquement à des obligations d'impartialité et d'exhaustivité dans le traitement de l'information.

L'écart entre son traitement du discours papal et celui de PRC TV une chaîne directement liée à l'exécutif est, paradoxalement, accablant pour le service public.

Crédibilité médiatique et liberté de la presse

Cet épisode fragilise durablement la crédibilité de la CRTV auprès des Camerounais. Dans un contexte où les médias privés et les plateformes numériques offrent des alternatives accessibles, le service public perd une part supplémentaire de sa légitimité informationnelle.

Il expose également le Cameroun à une attention internationale accrue sur la question de la liberté de la presse. Censurer même partiellement le discours d'un pape en visite officielle constitue un signal politique lisible bien au-delà des frontières du pays.

La question structurelle est posée : la CRTV peut-elle évoluer vers une indépendance éditoriale réelle ? Ou restera-t-elle un instrument de gestion de l'information au service du pouvoir en place ? La réponse à cette question déterminera en partie la santé démocratique du pays.

L'embarrassant privilège de PRC TV

La contradiction mise en lumière par Kamguia est peut-être la plus cinglante de toutes. Ce n'est pas un média indépendant, ni une chaîne étrangère, qui a diffusé intégralement le discours du Pape. C'est la télévision de la Présidence de la République elle-même.

Autrement dit : le service public camerounais a été plus restrictif que le canal de communication direct du chef de l'État.

Cela soulève une interrogation que ni la CRTV ni ses tutelles n'ont encore adressée publiquement : qui a pris la décision de tronquer cette retransmission ? Sur quelle instruction ? Et pourquoi ce choix n'a-t-il pas été coordonné avec PRC TV, rendant la censure non seulement évidente, mais contre-productive ?

Le Souverain Pontife s'est exprimé. Les Camerounais ont entendu par d'autres canaux. Et la CRTV, elle, a surtout révélé ce qu'elle voulait taire.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp