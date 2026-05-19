ALLEMAGNE :: L'association Indikbiakat Mikim e.V organise le 6 juin 2026 à Dortmund la journée culturelle Banen :: GERMANY

les fils et filles de la communauté BIAKAT vivant à l’étranger vont se retrouver le 06 juin à Dortmund, en Allemagne à l'occasion de la journée culturelle Banen.

Ce grand rendez-vous de rencontre, d’échange et de partage est placé sous le thème : «notre tradition , notre identité».

Elle vise à faire découvrir et valoriser la richesse de la culture BANEN auprès d’un public large et multiculturel.

Au programme de cette journée , musique et danses traditionnelles BANEN ;

Découverte des spécialités culinaires BANEN ;

Présentation de l’histoire, des origines, des rites et traditions BANEN ;

Conférences et débats culturels ;

Projection d’un film sur la culture BANEN, réalisé par l’artiste C-ONG ;

Défilé de mode par la styliste afro-européenne Odilicious ;

Moments d’échange avec d’autres cultures.

Rappelons que l'événement se tient sous le haut patronage du Chef supérieur du canton, accompagné de l’élite majeure, notamment l’honorable Samuel Dieudonné Moth.

En effet, l’association Indikbiakat Mikim e.V, organisatrice de cette journée culturelle a été créée en 2019 à l’initiative de Madame Maria Vogt-Grobosch, avec pour siège social en Allemagne. Elle regroupe ainsi en son sein les fils et filles de la communauté BIAKAT vivant à l’étranger.

Ladite association poursuit plusieurs objectifs majeurs :

-Rassembler et mobiliser les membres de la diaspora BIAKAT autour des valeurs de solidarité et d’entraide ;

-Promouvoir la culture BANEN, notamment à travers la diffusion de la langue TUNEN ;

-Contribuer au développement de la région INDIKBIAKAT en initiant et soutenant des projets ;

-Favoriser l’épanouissement social et professionnel de ses membres ;

-Soutenir la jeunesse INDIKBIAKAT en collaboration avec la diaspora en Europe ;

-Développer des échanges avec d’autres communautés partageant les mêmes idéaux.

-Engagements et actions

Depuis sa création, l’association est fortement engagée dans des actions sociales et culturelles, parmi lesquelles :

En 2020 , plus précisément un an après sa création , l'association a mené une campagne de lutte contre la Covid-19 dans les localités de Mosse, Iboti et Yingui (distribution de masques et de produits médicaux) ; la création et mise en circulation du pagne identitaire Indikbiakat ; des dons de fournitures scolaires à Mangoulé ; soutien à diverses initiatives et activités culturelles BANEN.

Cette journée culturelle du 6 juin prochain à partir de 11h, Zur Vielfalt 21, 44147 Dortmund en Allemagne, s’annonce riche en découvertes et en émotions. Elle est ouverte à tous les amoureux de la culture, dans un esprit de partage, de convivialité et de valorisation des traditions.

Contact: +491718250155 , +33605149615

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