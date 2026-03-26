CAMEROUN :: Foly Dirane est mort : la CRTV perd l'une de ses voix emblématiques :: CAMEROON

La télévision camerounaise en deuil

Foly Dirane s'est éteint. L'animateur vedette de la CRTV, de son vrai nom Tafen Adrien, est décédé ce jeudi 26 mars après plusieurs années de maladie. Le Cameroun perd l'une des figures les plus reconnaissables de son paysage audiovisuel public.

Qui était Foly Dirane

Tafen Adrien, connu sous le nom de scène Foly Dirane, était présentateur à la Cameroon Radio Television, chaîne publique nationale de référence. Son nom d'antenne est devenu une marque à part entière, immédiatement identifiable par plusieurs générations de téléspectateurs camerounais.

Il incarnait un style de présentation ancré dans la culture locale, alliant rigueur professionnelle et proximité avec le public. À la CRTV, il faisait partie de ces animateurs dont la présence structurait le quotidien des foyers. Son départ laisse un vide concret dans une institution audiovisuelle déjà fragilisée par la concurrence du numérique.

Une carrière construite sur la durée

Foly Dirane appartient à une génération de présentateurs formés dans le moule de l'audiovisuel public africain. Ces professionnels ont bâti leur légitimité sans les outils du marketing personnel ni des réseaux sociaux. Leur notoriété reposait exclusivement sur la qualité de leur présence à l'antenne et sur la régularité de leur travail.

Ce modèle de carrière long, discret, fondé sur la fidélité à une institution est aujourd'hui en voie de disparition. La CRTV traverse une période de transition profonde, entre médias traditionnels et formats numériques. Foly Dirane représentait l'âge d'or de cette télévision publique, celle qui fabriquait des références communes pour toute une nation.

La maladie, une réalité silencieuse

Le décès de Tafen Adrien survient après plusieurs années de maladie. Cette trajectoire un professionnel du médias qui s'efface progressivement de l'antenne sans que le public en comprenne toujours les raisons est révélatrice d'une réalité peu évoquée dans le secteur audiovisuel africain.

Les figures publiques de la télévision, lorsqu'elles disparaissent de l'écran, le font souvent sans explication. Le public apprend leur état de santé au moment du décès. Cette absence de communication institutionnelle autour des personnalités malades prive le public d'un droit élémentaire : celui d'accompagner ceux qu'il a longtemps regardés et écoutés.

Ce que sa disparition révèle

À court terme, la CRTV doit gérer la perte d'un visage familier et la vague émotionnelle qui l'accompagne sur les réseaux sociaux. La mort de Foly Dirane génère déjà une mobilisation spontanée de téléspectateurs qui partagent leurs souvenirs. Ce mouvement rappelle à la chaîne publique l'attachement réel que ses anciens animateurs ont su créer.

À plus long terme, cette disparition pose une question structurelle. La CRTV comme toutes les télévisions publiques africaines doit réfléchir à la manière dont elle préserve et valorise son patrimoine humain. Les archives, les témoignages, les hommages institutionnels : autant d'outils qui permettent de transformer une carrière individuelle en mémoire collective durable.

La génération de Tafen Adrien s'éteint progressivement. Avec elle disparaît une façon de faire la télévision sobre, engagée, tournée vers le service public que les formats actuels peinent à reproduire.

Une génération marquée, une institution interpellée

Foly Dirane a marqué sa génération. Cette formule, souvent galvaudée, prend ici un sens précis : des dizaines de milliers de Camerounais ont grandi en l'écoutant, ont calé leur quotidien sur ses apparitions à l'antenne.

La vraie question que pose sa mort n'est pas seulement celle du deuil. C'est celle de la transmission. Comment la CRTV et l'audiovisuel public camerounais vont-ils honorer ce legs et surtout, comment vont-ils former la prochaine génération de voix capables de créer, à leur tour, ce lien unique entre un présentateur et son peuple ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp