Camer.be
Louise Coffi : L'art de faire son « Making History »
FRANCE :: SOCIETE

FRANCE :: Louise Coffi : L'art de faire son « Making History »

À travers cette exposition, dont le vernissage aura lieu le 28 mai à Paris, la plasticienne franco-ivoirienne dévoile des œuvres narratives captivantes, mêlant supports écologiques et techniques plurielles.

Louison by Lola (Louise Coffi pour l’état civil) ne compte plus ses heures. La cérémonie de vernissage de son exposition, « Making History », approche. La température monte. L'artiste vit au rythme et au souffle de cette création à travers laquelle elle s’accomplit pleinement en tant que femme-artiste.

Le 28 mai prochain, son atelier situé au 81, rue des Saints-Pères, au cœur de Paris, se métamorphosera en galerie éphémère. Le public, quant à lui, s’apprête à vivre des instants singuliers. D’aucuns reconnaissent le travail plastique de Louise Coffi comme étant d’une rare originalité et d’une intensité inspirante. Plus de 40 tableaux, mettant en scène des fragments de vie, entreront en dialogue pour révéler toute la beauté de l’art et, plus encore, la manière dont celui-ci façonne et transforme les existences.

À quelques jours de l’échéance, l’effervescence est à son comble. L’heure est désormais aux derniers réglages : finitions des murs, disposition des chevalets et des cartels, conception et mise en place du parcours scénographique. Tout est minutieusement orchestré afin de célébrer l’artiste et son univers créatif.

Louison by Lola se définit comme une artiste engagée. Son travail affiné est le résultat d’imbrications, de métissages culturels et de symbolisme. Dans tout ce que l’écosystème plastique peut offrir, Louise Coffi creuse son propre sillon. Sa signature visuelle est, en réalité, le reflet de ce qu’elle représente en tant qu’être humain entièrement à part. Son imaginaire fait intervenir la vivacité des couleurs, le goût du contraste et des alliances audacieuses. Sur ses tableaux, l’on retrouve toujours des reliefs texturés, issus de plusieurs éléments qu’elle récupère dans la nature et qu’elle assemble avec le plus grand soin. Parfois, il s’agit de puzzles entiers ou incomplets, auxquels il manque souvent des pièces que chacun peut imaginer compléter en dialoguant avec son œuvre.

Le rapport avec les publics constitue un rendez-vous où bouillonnent l’émotion, la nostalgie et l’euphorie. Sa démarche artistique est inspirée non seulement de ses rêves, de ses espoirs et de sa mission, mais aussi et surtout de l’importance qu’elle accorde à la femme. L’humanité est au centre de sa création. C’est pourquoi son rendu plastique, bien qu’empreint de puissance, demeure un espace où cohabitent douceur, liberté, amour et sérénité.

Louison by Lola explore les faits actuels et historiques. Son équipe curatoriale, portée par la photographe, Anna De Bintzer, l’explique. « Avec Making History, Louison by Lola explore les possibilités du collage, envisagé comme un palimpseste. Par fragments, superpositions et recompositions, elle entrelace histoire collective et expérience intime, donnant à voir le langage de l’inconscient». Elle ajoute que cette démarche traduit sa manière de percevoir le monde : un mouvement perpétuel, une Histoire en marche, traversée de personnages mythiques qui s’entrecroisent, d’archétypes, de cris du cœur et de paradoxes réconciliés.

Tête bien faite, Louise Coffi est titulaire d’un Master ès Sciences de la Gestion, option Marketing - HEC Montréal, d’une Maîtrise en Économie à Paris VII – Jussieu, et est en cours d’obtention d’une Licence en Théologie des Arts à l’Institut Catholique de Paris.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Honorine Eyenga Ayissi, la première Miss d'un Cameroun indépendant, nous a quittés
Foncier camerounais : l'affaire Japoma, symbole d'un État qui se contredit lui-même
Louise Coffi : L'art de faire son « Making History »
Campagne haineuse contre Cerise Express par la Focaco; Shanda Tonmé denonce
Dérive de certains chercheurs: le Gardien de la Mémoire de Jean Mbouendé saisit Jacques Fame Ndongo
Douala : quand la mort frappe à l'aube d'une nouvelle vie
Nafissatou Diallo, 15 ans après : les projecteurs éteints, un destin brisé
Samuel Eto’o et Orange celebrent les jeunes talents pour former les futurs stars du Football
Le Club Afrique et Developpement et Toumaï veulent donner l’espoir aux artistes Africains
Le Cameroun incapable de se compter : chronique d’un chaos
Fête Nationale de l’Unité à Bamendjou : Le Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun au défilé
Le meurtre de Mama Mado à Nkongsamba : quand une communauté perd l'une de ses âmes les plus aimées
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:17
Honorine Eyenga Ayissi, la première Miss d'un Cameroun indépendant, nous a quittés

Honorine Eyenga Ayissi, la première Miss d'un Cameroun indépendant, nous a quittés
15:34
Julie, ou la dignité comme ultime victoire

Julie, ou la dignité comme ultime victoire
14:15
4 jours pour rebondir : comment le Sénégal humilie les dictatures africaines

4 jours pour rebondir : comment le Sénégal humilie les dictatures africaines
13:10
Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal

Ousmane Sonko élu président de l'Assemblée nationale du Sénégal
12:03
Foncier camerounais : l'affaire Japoma, symbole d'un État qui se contredit lui-même

Foncier camerounais : l'affaire Japoma, symbole d'un État qui se contredit lui-même

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur

évènement

Vidéo

Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb

L'actualité en vidéo