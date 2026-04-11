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Visite du pape au Cameroun : la MINHDU mobilise 500 militants RDPC aux frais du ministère
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Visite du pape au Cameroun : la MINHDU mobilise 500 militants RDPC aux frais du ministère :: CAMEROON

500 places, des bus ministériels, et une liste au siège du RDPC : l'étrange logistique papale

Cinq cents personnes. C'est le contingent organisé par le ministère camerounais de l'Habitat pour assister à la messe pontificale du 18 avril 2026 à Yaoundé. La sélection se fait au siège du parti au pouvoir. Les bus sont financés par un ministère d'État. Le mélange des registres interpelle.

Un dispositif ministériel à double casquette

Célestine Ketcha Courtes, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain (MINHDU) et figure de premier plan du RDPC, a annoncé la mise à disposition de bus gratuits pour transporter 500 personnes depuis Bangangté, dans le département du Ndé, jusqu'à Yaoundé. L'objectif affiché : participer à l'accueil de Sa Sainteté le pape Léon XIV et à la messe pontificale à la Base Aérienne de Yaoundé, prévue le samedi 18 avril 2026 à 9h30.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 12 avril 2026 au secrétariat de la Maison du Parti RDPC Paul Biya de Bangangté. Le programme prévoit deux trajets : le 15 avril pour la haie d'honneur au passage du pape vers le Palais de l'Unité, et le 18 avril pour la messe. Le retour est organisé le jour même dans les deux cas.

Pourquoi ce dispositif soulève des questions institutionnelles

La visite apostolique du pape Léon XIV au Cameroun constitue un événement religieux et diplomatique d'envergure internationale. Sa gestion logistique par les pouvoirs publics est habituelle et légitime. Ce qui est plus singulier, c'est la centralisation des inscriptions au siège d'un parti politique, et la mention explicite des « militants et sympathisants du RDPC » comme public prioritaire dans la communication officielle du ministère.

Le ministère de l'Habitat est une institution républicaine financée par des fonds publics. Ses ressources véhicules, budget logistique, communication relèvent de l'État, pas d'un parti. Lorsqu'un ministère organise un déplacement en ciblant nommément les militants d'une formation politique, la frontière entre action publique et mobilisation partisane devient floue. Cette question ne remet pas en cause la légitimité de la visite papale. Elle pose une question de gouvernance sur l'usage des moyens de l'État.

Comment l'événement religieux devient instrument de communication politique

La messe pontificale de Yaoundé est présentée dans la communication de la MINHDU comme un « moment exceptionnel de Communion nationale » s'inscrivant dans les valeurs « prônées par le Chef de l'État, Son Excellence Monsieur Paul Biya ». Cette formulation associe explicitement un événement religieux international à la figure présidentielle et à son parti.

Ce type de récupération symbolique d'un événement religieux à des fins de visibilité politique est un mécanisme documenté dans plusieurs contextes africains et ailleurs. Il consiste à positionner le chef de l'État ou son entourage comme organisateur ou bénéficiaire moral d'un événement dont la portée dépasse le champ politique. La visite du pape au Cameroun en 2026 offre une caisse de résonance exceptionnelle à cet exercice.

La sélection limitée à 500 personnes, inscrites dans un délai serré, renforce la dimension exclusive et donc symboliquement valorisée du dispositif pour les bénéficiaires retenus.

Entre diplomatie religieuse et capital politique interne

Dans les semaines suivant la visite apostolique, le régime camerounais bénéficiera d'images fortes : foules mobilisées, présence internationale, mise en scène d'une nation unie autour d'un événement spirituel mondial. Ces images alimenteront une communication gouvernementale intensive, utile dans le contexte de tensions politiques liées à la récente révision constitutionnelle.

À moyen terme, la question de l'usage des ressources ministérielles à des fins partisanes pourrait alimenter des recours ou des interpellations parlementaires, si une opposition organisée choisit d'en faire un terrain de contestation. Plus largement, la gestion politique de la visite du pape au Cameroun illustre comment les grandes échéances diplomatiques ou religieuses sont systématiquement intégrées à la stratégie de communication d'un régime qui gouverne depuis 1982.

Foi, État et parti : où commence la confusion des genres ?

La visite du pape Léon XIV au Cameroun est un événement historique pour des millions de catholiques camerounais. Nul ne conteste sa portée spirituelle et nationale. Mais quand les inscriptions pour y assister passent par le siège d'un parti politique, la question s'impose d'elle-même : l'État camerounais est-il encore capable d'organiser un événement d'intérêt général sans en faire un levier de mobilisation partisane ?

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