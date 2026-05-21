CAMEROUN :: Nouveau-né abandonné à PK14 à Douala : découverte choc le 20 mai au matin :: CAMEROON

Le 20 mai 2024, à 6 heures du matin, un nouveau-né abandonné est retrouvé dans une baraque à beignets au bord d'une route de PK14, à Douala. La scène survient pendant une marche sportive organisée pour la Fête nationale camerounaise.

Les faits, heure par heure

C'est la mobilisation matinale du 20 mai qui a conduit à la découverte. Des habitants de PK14 participaient à une marche sportive commémorative lorsqu'ils ont aperçu le nourrisson. Le bébé gisait sur une vieille serviette, à l'intérieur d'un petit abri de fortune servant de stand de beignets en bord de voie.

L'enfant a été immédiatement pris en charge. Les résidents présents l'ont transporté d'urgence vers un centre de santé du secteur. Son état à l'arrivée et les suites médicales n'ont pas été précisés dans les premières informations disponibles.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête judiciaire pour identifier la mère ou les personnes responsables de l'abandon.

Pourquoi PK14, pourquoi ce moment

L'abandon de nourrissons en milieu urbain camerounais n'est pas un phénomène nouveau, mais il reste socialement invisible et statistiquement sous-documenté. Le quartier de PK14, densément peuplé et marqué par une forte précarité économique, concentre des vulnérabilités qui fragilisent les femmes en situation de grossesse non accompagnée.

Le choix d'un espace public commerçant une échoppe à beignets fréquentée dès l'aube n'est pas fortuit. Les abandons en lieux passants répondent à une logique de survie implicite : maximiser les chances que l'enfant soit découvert vivant. C'est une détresse organisée, non un acte de violence prémédité.

L'abandon urbain

L'abandon de nourrisson se définit comme le fait de laisser un enfant nouveau-né sans soins ni surveillance dans un lieu public ou privé, sans intention déclarée de retour. En droit camerounais, cet acte est pénalement répréhensible, mais les poursuites effectives restent rares, notamment lorsque la mère est elle-même en situation de détresse sociale extrême.

Les enquêtes de ce type mobilisent généralement la police judiciaire, les services sociaux et, dans les cas médiatisés, les structures associatives de protection de l'enfance. La rapidité de l'intervention des riverains a ici été déterminante pour la survie du nourrisson.

De l'urgence médicale à la réforme structurelle

Le sort immédiat de l'enfant dépendra de la réactivité du système de protection sociale camerounais. Prise en charge médicale, signalement aux services de l'enfance, placement familial ou institutionnel : chaque étape est un point de rupture potentiel dans un dispositif sous-financé.

Cette affaire comme les précédentes pose la question de l'existence de structures d'accueil anonyme pour les mères en détresse, sur le modèle des "baby-box" ou des unités de dépôt légal présentes dans d'autres pays africains. Le Cameroun ne dispose pas, à ce jour, d'un cadre législatif spécifique à l'abandon consenti et sécurisé de nourrissons.

Ce que révèle une vieille serviette sur un enfant

Un nourrisson posé sur une vieille serviette dans une baraque de rue : c'est peu, et c'est tout. Ce geste minimal dit quelque chose d'une société où certaines femmes n'ont aucune autre porte de sortie. La question qui demeure est politique autant qu'humaine : le Cameroun est-il prêt à construire les dispositifs qui permettraient à ces mères de ne plus avoir à choisir entre la rue et le silence ?

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