CAMEROUN :: La situation du SDF 36 ans après :: CAMEROON

Le Social Democratic Front (SDF) a commémoré à travers l’ensemble du territoire national ce 26 mai 2026, le 36ème anniversaire de son existence. Le parti se rappelle que ce jour-là, le 26 mai 1990, Ni John Fru Ndi et ses compagnons avaient décidé de défier le régime de parti unique en lançant officiellement le SDF. Cela fut fait dans le sang.

Ce 26 mai est donc un jour de deuil, en souvenir aux « Martyrs de la Liberté », ces six jeunes manifestants «piétinés par bal » par l’armée nationale à la place Niki (devenue la place de la Liberté) à Bamenda. Le symbole de ce sacrifice a contraint le président Paul Biya à promulguer les lois sur les libertés publiques en décembre 1990. La question est de savoir quelle est la situation politique du SDF de nos jours. Comment le parti porte-t-il cet héritage démocratique ?

Un nécessaire rajeunissement

Ces dernières années, le SDF était comparable à une palmeraie ayant vieilli. Après une trentaine d’années de lutte, les vifs combattants du parti étaient fatigués. A un âge avancé, le rendement de la palmeraie n’est plus optimal et une partie de l'opinon était de l'avis qu'il fallait abandonner la plantation pour en créer une nouvelle sur de nouveaux sites. Une partie de l'opinion s'est donc retournée vers d'autres partis politiques plus jeunes. A l'interne, le parti avait deux options : soit continuer à garder de vieux arbres sans perspectives d’avenir, soit regénérer la plantation. Le SDF a opté pour le rajeunissement du parti. Entre 2021 et 2023, le parti a renouvelé ses organes de base et a rajeuni son comité exécutif (NEC) à 60%. Il a fallu beaucoup de COURAGE POLITIQUE au Chairman Ni John Fru Ndi pour accepter de se retirer avec certains de ses compagnons des années 90. D’autres compagnons, pourtant fatigués, ont résisté. Ce courage politique que beaucoup de partis n’ont pas encore eu n’était donc pas allé sans dégâts : le parti a dû affronter un mouvement interne de contestation connu sous le nom de « G27 ». Aussi, des actes d’auto-sabordage se sont multipliés au fil du temps au point où certains se sont demandés si cela avait été une bonne décision de lancer le chantier du rajeunissement.

La guerre de succession avait déjà commencé. Elle a duré une bonne décennie au SDF et elle a fait des dégâts sur l’image du parti et sur l’image de certains responsables. C’est la réalité des grands partis et des grandes successions. Les adversaires en ont profité. Sauf que ces adversaires ne vont pas eux-aussi échapper à leurs tours aux guerres de succession dans leurs propres partis respectifs. Le grand problème de la scène politique du Cameroun qui comptablise aujourd'hui près de 400 partis politiques est que les gens n'affrontent pas des désaccords politiques en interne comme au SDF; les gens prennent le raccourci: en cas de désaccord, chacun va créer son parti en vue de créer sa république à lui.

Or, la situation du SDF était simple à comprendre et à gérer: lorsque vous prenez une décision de rajeunissement, il faut s’attendre à affronter une baisse de performance. Lorsque vous coupez les vieux arbres pour mettre de jeunes plants, la conséquence pour la plantation est qu’elle traversera quelques années sans production. Et lorsque les premières productions arriveront, elles ne seront pas optimales. Vous traverserez une période de sous-production et ce sera normal. Pour atteindre de nouveau la pleine capacité de production, il faudra laisser un temps de maturité aux jeunes plants. Dans un monde aussi compétitif que celui de la politique, la transition vers une nouvelle génération ne peut pas aller sans passage à vide. La nouvelle génération ne peut pas être directement opérationnelle.

Le problème est que certains veulent planter le matin et récolter le soir, ce qui n’est malheureusement pas possible. Le SDF a eu le courage politique du rajeunissement que ses adversaires n’ont pas. Ce courage portera ses fruits dans un avenir proche. Le Cameroun de 2026 est plongé dans les abîmes de la récession parce que le RDPC n’a pas ce courage. Le Président Paul Biya n’arrive pas à tenir sa promesse de rajeunir son équipe. Il n’a pas le courage de se séparer de ses compagnons de 30-50 ans de vie politique. Ce faisant, il maintient de vieux arbres qui ne produisent plus. Pire, il veut remplacer de vieux arbres de 90 ans par d'autres vieux arbres de 70 ans que l'on présente comme étant plus jeunes alors qu'ils sont tout aussi fatigués. Le pays en souffre. Il faut avoir le courage d’accepter de traverser une phase de transition au Cameroun.

La fête du courage politique

Ce 26 mai, le SDF fête le courage politique. Le parti a affronté le régime de la pensée unique lorsque tout le monde avait peur. Personne n'y croyait. De nos jours, tout le pays en profite. Depuis 2021, le parti a eu le courage politique de lancer le rajeunissement. Rares sont ceux qui y croient. Pourtant, demain tout le pays en profitera lorsque la plantation recommencera a produire de nouveau. Cela fait dire que le SDF a une âme politique et une position qui ne change pas comme une girouette au gré du vent. C'est un avantage politique dans ce Cameroun marqué par l'inconsistance politique: des leaders et autres intellectuels changent de position chaque matin et chaque soir. Et ce, sans scupule pour la santé mentale de leurs followers qu'ils manipulent et qu'ils égarent!

Le SDF doit rester concentré. Le parti dispose toujours de quelques arbres qui lui permettent de récolter de bons fruits. Le parti s’appuie toujours sur ses aînés. Mais, le parti ne doit pas se disperser et suivre la vague populiste qui traverse le pays. Il n’y a pas de doute que le SDF est en train de réussir sa mutation dans un contexte où des partis comme le RDPC ont peur d’affronter leur mutation interne. On observe que beaucoup de vieux leaders de parti s’activent à modifier les textes de leurs partis respectifs pour s’accrocher au pouvoir. On observe que des partis politiques sont la propriété privée de leurs "pères-fondateurs". On observe même l'émergence de la personification des luttes politiques. Le SDF a le mérite d'impulser l'alternance et de servir de modèle. Il manque au parti d’entretenir son jardin. Pour que les jeunes plants grandissent, il faut détruire les mauvaises herbes, irriguer la plantation, fournir l’engrais. Le parti est implanté et couvre l’une des plus grandes superficies du pays. C’est un avantage comparatif à ne pas perdre.

Le SDF finira par diriger le Cameroun. La variété améliorée qu’il a semée, le positionnement au centre et loin des débats extrémistes et/ou identitaires, et le programme politique de sauvetage du pays chiffré et réaliste, font de ce parti l’alternative la plus sérieuse pour le Cameroun de demain qui se veut stable, juste et prospère. Il lui suffit de tenir bon et de faire face aux calomnies et à l’usure. Une vague de populisme identitaire a traversé le pays mais, c'était un feu de paille ; ça s'éteint vite. Les gens reviennent progressivement à la réalité et à la raison. Le SDF est le parti de la raison.

La victoire du SDF dépendra de sa capacité à veiller sur son image de marque et à promouvoir ses solutions. Pour ce faire, le parti devra gagner la bataille de la communication.

Bonne fête de la Liberté !

Bonne fête du courage politique!

Louis-Marie KAKDEU, MPA, PhD & HDR

Deuxième Vice-Président National SDF

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