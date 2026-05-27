FRANCE :: Jopwou Cédric : La Fête de l’Unité nationale du Cameroun était belle à Nantes

Elu président de l'association Santé Nantes Foot, il y a quatre mois seulement et 20 ans en tant que membre, l’entrepreneur du secteur de l’automobile s’exprime dans le cadre de la 54e édition de la fête de l’Unité nationale, pendant laquelle des activités sportives ont été organisées le 23 mai dernier dans cette ville.

Pour une célébration trois jours après la date historique du 20 mai ? Quelles ont été les innovations de cette année ?

Vous savez le mois de mai est hautement symbolique pour le Cameroun. Bien sûr que la date du 20 est historique et un jour de célébration, depuis l’événement de 1972 actant Le retour à l’Etat unitaire. Nous avons organisé nos activités trois jours après la célébration de la 54e édition de la Fête de l’unité nationale pour des raisons professionnelles de notre diaspora. Si le 20 mai est férié au Cameroun, ça ne l’est pas ici. En semaine tout le monde est au travail.

Est-ce que vous pouvez décliner les activités retenues cette année ?

Comme vous le savez, notre association est dénommée Santé Nantes foot. Notre vocation est donc de rassembler nos frères et sœurs autour du sport pour que nous ayons tous un esprit sain dans un corps sain. Cette année encore, ce n'était qu'un tournoi de foot car le football est un sport qui réunit tout le monde.

Quels sont les messages à retenir d'un tel événement ?

Les objectifs sont nul doute d’affirmer notre fibre patriotique. L’organisation d'un tel événement c'est notre façon de marquer le coup et de démontrer que même étant à l'étranger, nous Camerounais de Nantes pensons à ce pays que nous aimons tous et que nous comptons le développer. C’est l’occasion de remercier le président de la section France de Jeunesse Émergence et Républicaine du Cameroun (Jerc), Dieudonné Mbeleg, par ailleurs cadre de la haute administration française qui nous a honoré de sa présence et a donné le coup d’envoi du tournoi, nos reconnaissances vont également à l’endroit des anciens Lions indomptables portés par Pierre Njanka Beyaka. Nous avons fait venir les anciens Lions indomptables pour un match de gala pour clôturer le tournoi. Le match a opposé les anciens lions contre les anciens camerounais de la ville Nantes. Le match s'est soldé par un score de 5 à 2 en faveur des anciens Lions. Ils nous ont assuré un très beau spectacle et tout le monde était content.

Vous avez choisi deux pays amis pour la célébration. Comment s'est opéré le choix et quel est le message invisible d'un tel choix à un moment où une vidéo du ministre de la communication du Gabon délivre des propos xénophobes contre un Camerounais vivant au Gabon?

Nous sommes tous au fait de ce fait divers que nous regrettons tous. Mais cela n’est qu’un acte isolé et malheureux qui ne représente rien sur les relations amicales entre le Gabon et le Cameroun. Ici à Nantes, nous vivons avec des Gabonais et Guinéens comme des frères. Nos relations sont basées sur l'entraide et nous essayons de ne pas nous mêler des situations politiques.

Votre ressenti au sortir de cet événement et comment vous mettez en perspective les prochaines éditions ?

Nous célébré l’unité nationale dans grande effervescence. La fête était belle. Les prochaines échéances nous voulons voir comment ça sera possible d'être accompagné par l'ambassade du Cameroun pour faire venir les plus de villes qui comportent les camerounais pour que ça soit encore un événement plus grand.

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