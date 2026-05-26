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Boris Mbarga Atangana détruit Gooden en 65 secondes : le Cameroun rugit à Bruxelles
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BELGIQUE :: Boris Mbarga Atangana détruit Gooden en 65 secondes : le Cameroun rugit à Bruxelles :: BELGIUM

Le combattant belgo-camerounais Boris Mbarga Atangana a terrassé le vétéran américain Jared "NiteTrain" Gooden en 1 minute 05 secondes à l'ING Arena de Bruxelles, portant son record à 9 victoires, zéro défaite, et confirmant son statut de future grande menace du MMA mondial.

Une minute.

C'est tout ce qu'il a fallu.

Le temps d'un high kick, de quelques crochets dévastateurs, et la soirée était déjà pliée.

Samedi 23 mai 2026, l'ING Arena de Bruxelles a vibré comme jamais. Boris Mbarga Atangana, 27 ans, né au Cameroun, formé à Bruxelles, a mis K.O. debout le vétéran américain Jared "NiteTrain" Gooden en 65 secondes chrono.

Neuf combats professionnels. Neuf victoires. Zéro défaite. Zéro round terminé.

Le monde du MMA commence à comprendre ce que le Cameroun sait déjà.

Un gladiateur sur son trône

Parfaitement préparé, affichant une détermination sans faille et un état d'esprit de tueur dans la cage, Boris Atangana a atomisé l'Américain Jared Gooden en à peine un peu plus d'une minute (1'05). Il a laissé son adversaire K.O. debout après un coup de pied à la tête et de redoutables combinaisons en striking, terminant le combat avec sa lourde droite.

Une exécution. Froide. Précise. Dévastratrice.

Un adversaire loin d'être facile

Ne vous y trompez pas : Jared "NiteTrain" Gooden n'était pas un faire-valoir. Ancien de l'UFC avec un palmarès de 23 victoires et 11 défaites, Gooden avait affronté de grands noms de la discipline comme Abubakar Nurmagomedov, Impa Kasanganay ou encore Niklas Stolze. C'était le premier adversaire d'Atangana à avoir été testé au plus haut niveau mondial.

Et pourtant, le "NiteTrain" n'a pas eu le temps de démarrer.

Le scénario du KO

Atangana avait la main haute dès le départ, utilisant sa pression et ses frappes pour maintenir Gooden sur la défensive. Il a ensuite déstabilisé Gooden avec un high kick, puis l'a acculé contre la grille et a lâché des combinaisons débutant par un puissant direct du droit. Quelques crochets solides un de la gauche, trois de la droite ont craqué Gooden, le mettant K.O. debout, amenant une fin rapide et spectaculaire.

La foule de l'ING Arena a explosé. Bruxelles était en feu.

Un record qui parle pour lui

Les chiffres sont vertigineux. Sur ses huit victoires avant ce soir (il en compte désormais neuf), six sont venues par KO, deux par soumission. Il n'a jamais été emmené en décision.

À seulement 27 ans, Boris Mbarga Atangana est déjà une étoile montante du MMA. Né au Cameroun et forgé à Bruxelles, il incarne une double identité guerrière qui fusionne la puissance africaine et la discipline européenne.

La voix du gladiateur

Après le combat, les mots de Boris n'ont rien laissé dans l'ombre. "C'était une belle soirée. Rien de tel que de combattre à la maison ! Voir toutes ces têtes que je connais, j'aime trop ! C'est comme si je partais juste à l'entraînement."

Puis, sur la fierté nationale : "Commencez à mettre du respect sur les Belges !"

Un message pour le monde. Et une déclaration de guerre pour tous les prétendants de sa division.

Une soirée historique pour le MMA francophone

Boris Atangana n'était pas seul à briller ce soir-là. Trois finitions lors des cinq combats de la carte principale : Habirora en 20 secondes, Mbarga Atangana en 65 secondes, Adjoudj sur un kick de pleine tête au deuxième round. Le MMA européen et francophone vit une révolution.

Et maintenant ?

Invaincu en neuf combats professionnels, le Camerounais reste sur une série de finitions, une carte de visite que la PFL ne peut pas ignorer indéfiniment. La soirée de Bruxelles confirme ce que les observateurs du MMA européen et africain savent depuis un moment : Mbarga Atangana n'est plus un prospect, il est une menace réelle dans sa division.

La question n'est plus de savoir s'il arrivera au sommet. C'est de savoir quand.

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