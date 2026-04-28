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Fête du Travail du 1er Mai 2026 : Quand la jeunesse reprend la main sur son avenir à Yaoundé
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CAMEROUN :: Fête du Travail du 1er Mai 2026 : Quand la jeunesse reprend la main sur son avenir à Yaoundé :: CAMEROON

Oubliés les salons de l’emploi où l’on dépose un curriculum vitæ  sans retour. À Yaoundé, capitale politique du Cameroun, WorkUp Cameroun 2026 casse les codes :  juste trois  jours pour se former, négocier et décrocher un contrat.

Ce 27 avril 2026, sur l’esplanade du Conseil régional du Centre, ce n’est pas une foire comme les autres, qui a ouvert ce matin. Devant les stands du Fonds National de l’Emploi, des Boissons du Cameroun ou du ministère de la Santé publique, des centaines de jeunes ne viennent pas “visiter”. Ils viennent se vendre

1. L’envers du décor : 12 000 contrats, 1 seul défi

L’objectif affiché par les organisateurs fait rêver : 12 000 jeunes recrutés en 72 heures. Mais derrière ce chiffre, c’est une mécanique bien rodée. Le “Grand Marché de l’Emploi” force la rencontre directe. L'on veut oublier les douloureux souvenirs des  candidatures en ligne sans réponse : ici, les directeurs des Ressources humaines sont présents, les entretiens se font sur place, et les coachings en rédaction de CV sont gratuits.

“Je suis venue de Bafoussam avec  50 000 FCFA en poche. Soit je repars avec un stage, soit je rentre bredouille”, confie une jeune diplômée de d'enseignement supérieur.

 2-L’homme qui inspire : de 14 ans à Cocoa Valley Suisse 

Si un visage incarne cette édition, c’est celui de Serge NGASSA, désigné Ambassadeur 2026. Son histoire fait le tour des stands : entrepreneur à 14 ans, aujourd’hui à la tête de Cocoa Valley en Suisse, il est la preuve vivante du “Made in Cameroon”. Son message aux jeunes : “Depuis le Cameroun, on peut mettre ses talents au service du monde et générer de la valeur”.

3. Plus qu’un salon : une nuit pour changer de vie

WorkUp ne s’arrête pas aux entretiens. Le 29 avril, la Grande Nuit des Travailleurs récompensera les “meilleurs travailleurs” des secteurs public et privé. À la clé : parcelles de terrain titrées, ordinateurs, primes de 100 000 à 250 000 FCFA. “On ne célèbre plus seulement le mérite. On crée de l’ascension sociale” explique Zéphirin KOLOKO, promoteur de l’événement. 

4. L’enjeu national

Placée sous le haut parrainage du Premier ministre,  Joseph DION  NGUTE, et  ouverte par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire OWONA, l’édition 2026 s’inscrit dans la vision du président Paul Biya : “Le développement économique doit aller de pair avec la justice sociale”. 

Avec des délégations venues de Suisse, du Canada, des États-Unis et d’Allemagne, Yaoundé devient pendant trois  jours,  la capitale de l’employabilité africaine.

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