Pétrole camerounais : quand le pouvoir passe du bureau au lit conjugal :: CAMEROON

À 85 ans passés, Adolphe Moudiki dirige officiellement la SNH sans jamais y mettre les pieds et c'est son épouse qui tient les rênes d'un empire pétrolier pesant des milliards.

Le fauteuil est là. Vide. Comme à chaque réunion.

Au siège de la Société Nationale des Hydrocarbures de Yaoundé, les cadres ont appris à faire sans lui. Sans sa voix. Sans sa présence. Sans même un message. Adolphe Moudiki, Administrateur Directeur Général de la SNH depuis plus de trente ans, n'assiste plus aux conseils d'administration de l'institution qu'il est censé diriger.

Il n'était pas à la fête nationale. Il n'est pas aux réunions stratégiques. Il n'est, à vrai dire, nulle part.

Sauf sur l'organigramme officiel.

Et dans les couloirs du palais d'Etoudi, où un seul homme a le pouvoir de le remplacer et choisit, réunion après réunion, de ne pas le faire.

Il y a des absences qui font du bruit. Celle d'Adolphe Moudiki en fait une quantité industrielle en silence.

Né en 1938, l'homme a traversé les décennies à la tête de la Société Nationale des Hydrocarbures comme d'autres traversent un couloir : sans encombre, sans témoin, et sans jamais sembler pressé d'en ressortir. Aujourd'hui âgé de plus de 85 ans, il demeure officiellement le premier responsable du poumon économique du Cameroun. L'institution qui gère les revenus pétroliers et gaziers d'un pays qui en dépend structurellement.

Mais Adolphe Moudiki a disparu.

Le fauteuil vide comme rituel

Le scénario se répète avec une régularité que les initiés décrivent désormais comme presque comique. À chaque conseil d'administration, les rumeurs enflent dans les salons de la capitale : cette fois, c'est la bonne. Moudiki va être remplacé. Une nouvelle tête va prendre les commandes. Et puis, immanquablement, tombe la sentence : maintenu.

Maintenu, alors qu'il n'assiste pas aux travaux. Maintenu, alors que son siège reste vide lors des réunions stratégiques qui engagent l'avenir énergétique du pays. Maintenu, alors que même la fête de l'Unité du 20 mai grand-messe républicaine où le Tout-Yaoundé se doit de parader s'est tenue sans lui.

Quand un dirigeant disparaît, le pouvoir ne disparaît pas avec lui. Il se déplace.

L'ascension de Nathalie

Dans le cas de la SNH, le pouvoir a fait un chemin court. Il a traversé le couloir familial.

Pour de nombreux cadres et observateurs de l'institution, c'est désormais Nathalie Moudiki, épouse du DG fantôme, qui assure la gestion quotidienne de l'entreprise publique. Une omniprésence managériale d'abord informelle, puis officialisée par sa nomination au poste de Conseiller Numéro 2 de la SNH. Position stratégique qui lui confère une autorité institutionnelle sur le fonctionnement de l'entité.

En langage clair : le premier responsable est absent, et son épouse gère à sa place avec un titre qui le dit sans le dire.

Ce glissement dynastique au sommet d'une société d'État de cette importance n'aurait pu perdurer sans une protection de haut niveau. Elle se trouve, comme souvent au Cameroun, à Etoudi.

Le verrou présidentiel

Adolphe Moudiki n'est pas simplement un directeur général. Il est un homme de confiance de Paul Biya de la même génération, porteur des mêmes secrets d'État, garant des mêmes équilibres politiques. Depuis des décennies, il appartient à ce cercle de fidèles dont la loyauté absolue est la première qualité requise, bien avant la compétence managériale.

Le remplacer, pour le président Biya, ne serait pas une simple décision administrative. Ce serait ouvrir une boîte de Pandore : redistribuer les cartes du pouvoir pétrolier, fragiliser les équilibres d'une oligarchie construite sur des décennies de confiance mutuelle, et signaler peut-être involontairement que les fidèles de la première heure ne sont plus intouchables.

Dans ce système, Moudiki survit précisément parce qu'il ne peut pas tomber.

Il a d'ailleurs traversé des tempêtes qui auraient emporté d'autres. L'affaire Glencore, le scandale de corruption internationale qui a éclaboussé le secteur pétrolier africain et impliqué des pratiques présumées de pots-de-vin versés à des responsables camerounais, n'a pas ébranlé sa position. Les audits réclamés par des observateurs indépendants n'ont pas franchi les murs de la SNH. Et les rumeurs de disgrâce se sont, à chaque fois, évaporées avant d'atteindre la décision.

Les conséquences d'un empire fantôme

Derrière l'anecdote du dirigeant invisible se cache un enjeu de sécurité économique nationale.

Premier problème : l'asymétrie de l'information. Comment mener des négociations de contrats pétroliers et gaziers internationaux pesant potentiellement plusieurs milliards de dollars quand le premier signataire de l'institution est une ombre ? Qui engage réellement la parole de la SNH dans une salle de négociation à Londres ou à Genève ?

Deuxième problème : le blocage structurel. La SNH est devenue une citadelle imperméable aux réformes. La direction de fait par un clan familial rend tout audit sérieux politiquement périlleux, et toute modernisation institutionnelle pratiquement impossible.

Troisième problème : la crédibilité internationale. Aux yeux des investisseurs et partenaires étrangers, la situation de la SNH incarne jusqu'à la caricature les travers de la gérontocratie camerounaise. Elle envoie un signal clair : ici, la fidélité prime sur la compétence, et les institutions servent d'abord les hommes qui les occupent.

Le miroir d'un système

L'histoire de la SNH sous l'ère Moudiki n'est pas une anomalie. C'est un reflet.

Le reflet d'un Cameroun où le maintien du statu quo prime sur l'efficacité économique. Où la longévité au pouvoir est une valeur en soi. Où les dirigeants, à défaut de vaincre le temps, choisissent de s'y soustraire en disparaissant de la vue tout en restant sur l'organigramme.

La chaise vide d'Adolphe Moudiki n'est pas qu'un symbole. C'est une politique.

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