Mobile money au Cameroun : quand le paiement digital devient une arme de séquestration :: CAMEROON

2 800 morts violentes par an, et un nouveau mode opératoire qui échappe aux radars

Au Cameroun, l'insécurité urbaine a franchi un seuil technologique. L'affaire survenue le 3 avril 2025 à Yaoundé le documente avec une précision glaçante : un agresseur a utilisé le mobile money pour extorquer des fonds en temps réel, pendant une séquestration nocturne. L'outil de la bancarisation inclusive est devenu une arme de prédation invisible.

Une nuit de séquestration, un mécanisme financier détourné

Le 3 avril 2025, à Nkolngock, quartier de Yaoundé, le corps d'Elodie Jessica Ndzomo Ombga est découvert au petit matin. La jeune trentenaire, enceinte de sept mois, vivait seule avec ses deux fils de 11 et 13 ans. La veille au soir, un individu escalade la clôture de sa propriété et entre par la cuisine.

Le fils cadet tente de s'interposer. Il reçoit un coup de machette à la tête, grièvement blessé. La mère ordonne aux enfants de se cacher. Elle reste seule face à l'agresseur. Pendant plusieurs heures, il lui ordonne de contacter des proches pour faire virer de l'argent sur son portefeuille électronique. Sa propre mère envoie des fonds à distance, sans savoir ce qui se passe réellement.

La séquestration dure jusqu'à 3 heures du matin. L'agresseur repart avec le téléphone de la victime ; la piste numérique des transactions avec lui. La gendarmerie de Nkolnda a ouvert une enquête. Le fils blessé est hospitalisé au Centre hospitalier universitaire de Yaoundé.

Pourquoi le mobile money est structurellement vulnérable à l'extorsion

Le paiement mobile se définit comme un transfert d'argent par téléphone, sans compte bancaire classique. Sa force : rapidité, accessibilité, anonymat relatif constitue simultanément sa faille en contexte de contrainte physique.

Au Cameroun, moins de 20 % de la population détient un compte bancaire traditionnel. En revanche, plus de 60 % des adultes utilisent un wallet mobile (MTN MoMo, Orange Money). Cette infrastructure financière a été conçue pour l'inclusion, pas pour la résistance à la coercition. Aucun opérateur ne dispose aujourd'hui d'algorithme de détection des transactions sous contrainte : pas de plafond nocturne, pas d'alerte sur des transferts multiples vers un même compte en pleine nuit, pas de mécanisme de révocation immédiate.

Le résultat est mécanique : la victime peut, sous menace physique, mobiliser son réseau social pour alimenter le compte de son agresseur en temps réel. Sans friction. Sans alarme.

Quatre étapes d'une prédation numérique

Le mode opératoire de la séquestration avec extorsion mobile suit une logique reproductible. L'agresseur isole d'abord la victime dans son domicile, où elle dispose de son téléphone et de ses contacts. Il lui ordonne ensuite de solliciter des proches par message vocal ou texto, en maintenant une pression physique constante. Les fonds arrivent sur le wallet de la victime. L'agresseur les transfère aussitôt sur un compte tiers ou planifie un retrait via un agent mobile money de proximité.

Dans le cas du 3 avril, le téléphone volé efface la traçabilité des transactions. Le véhicule retrouvé coincé dans un trou voisin, avec un téléviseur à l'intérieur, trahit un profil opportuniste : l'agresseur n'est pas un professionnel du crime organisé. Mais il maîtrise l'outil financier. Cette dissociation entre compétence criminelle classique et acculturation numérique définit le nouveau profil de prédateur urbain africain.

Les forces de l'ordre camerounaises ne disposent pas encore d'outils de rétro-traçabilité des wallets en temps réel. La gendarmerie travaille sur une enquête classique, sans accès aux données de localisation des agents mobile money impliqués dans la chaîne de transactions.

Entre méfiance populaire et régulation inexistante

Une méfiance accrue envers le paiement mobile s'installera chez les populations les plus exposées, notamment les femmes vivant seules. Parallèlement, une pression s'exercera sur MTN et Orange pour qu'ils intègrent des filtres algorithmiques : détection des transactions nocturnes répétées, des montants ronds, des changements brutaux de comportement sur un compte.

Trois trajectoires se dessinent. La première est réglementaire : un cadre imposant un délai de validation pour les transferts nocturnes, avec option de révocation dans les trente minutes. La deuxième est assurantielle : des produits contre le vol sous contrainte renchérissent le mobile money pour tous les utilisateurs. La troisième la plus probable au regard des précédents africains en matière de régulation fintech est l'inaction systémique, laissant les communautés s'organiser en réseaux de vigilance informels.

L'infrastructure financière inclusive a créé une faille que personne ne surveille

L'affaire de Nkolngock n'est pas un fait divers isolé. Elle documente une vulnérabilité structurelle du mobile money face à la coercition physique. La question n'est pas de savoir si d'autres séquestrations similaires auront lieu elles ont déjà lieu, non documentées. La vraie question est celle-ci : combien faudra-t-il de victimes avant que MTN, Orange et la Banque centrale des États d'Afrique centrale imposent une alerte "transaction sous contrainte" sur leurs plateformes ?

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