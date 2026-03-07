Camer.be
L'Assemblée nationale signe un contrat médical sans appel d'offres à Istanbul
CAMEROUN :: SANTE

CAMEROUN :: L'Assemblée nationale signe un contrat médical sans appel d'offres à Istanbul :: CAMEROON

Le 3 mars 2026, le président de l'Assemblée nationale camerounaise, Cavaye Yéguié Djibril, a paraphé un accord à Istanbul avec le groupe turc Memorial Health Group. L'objet de ce partenariat : assurer la couverture médicale des députés et du personnel administratif de l'institution. Une signature en terre étrangère, loin des procédures habituelles de passation des marchés publics.

Un appel d'offres contourné.

Aucune mise en concurrence publique n'a précédé cet engagement. Le choix du prestataire turc s'est fait en dehors du cadre légal régissant les marchés publics au Cameroun. Le montant du contrat, présenté comme juteux par des sources internes, n'a pas été divulgué par le bureau du président de l'Assemblée nationale. Une opacité financière qui interroge alors que l'institution est financée par le budget de l'État.

Les connexions politiques de l'intermédiaire.

La délégation conduite à Istanbul par Cavaye Yéguié Djibril comprenait Mohamadou Atikou Kalda. Cet homme est présenté comme proche du président de l'Assemblée nationale. Il est également le directeur général de Memorial Cameroun, la succursale locale du groupe turc. L'intermédiaire qui a accompagné la signature est donc aussi le dirigeant de l'entreprise bénéficiaire du contrat. Une confusion des rôles qui, dans tout système de bonne gouvernance, aurait dû alerter.

Un profil aux multiples casquettes.

Mohamadou Atikou Kalda n'est pas un inconnu sur la scène politique camerounaise. Il a été impliqué dans l'organisation du meeting « 100 mille jeunes derrière Paul Biya en 2025 », une mobilisation organisée en amont de la présidentielle d'octobre. Il revendiquait alors 450 000 participants, un chiffre largement contesté. Ce parcours illustre la porosité entre engagement militant et accès aux contrats publics.

Un passé conflictuel sur ce dossier.

La question de l'assurance médicale des députés avait déjà provoqué des remous en février 2022. Un conflit ouvert avait opposé Cavaye Yéguié Djibril au secrétaire général de l'époque, Gaston Komba. Ce désaccord avait abouti au limogeage du haut fonctionnaire après moins de deux ans à son poste. Un précédent qui montre que ce dossier cristallise des enjeux de pouvoir et d'argent bien au-delà de la simple couverture sanitaire.

L'opacité comme mode de gestion.

Le contrat sans appel d'offres signé à Istanbul s'ajoute à une longue liste de marchés attribués dans la discrétion au Cameroun. Aucune information budgétaire n'a filtré sur le coût de ce partenariat avec Memorial Health Group. Les députés et le personnel administratif bénéficieront d'un accès privilégié à des soins de haute technicité en Turquie, pendant que les hôpitaux publics camerounais manquent cruellement de moyens.

Les soins de luxe contre la souffrance ordinaire.

Le contraste est saisissant. Pendant que l'Assemblée nationale négocie en secret des évacuations sanitaires vers Istanbul, des millions de Camerounais n'ont accès à aucune forme de couverture médicale. Les formations sanitaires publiques souffrent de pénuries de médicaments, d'équipements vétustes et de personnel insuffisant. La signature à l'étranger d'un contrat opaque pour soigner les élites envoie un signal désastreux.

La Turquie comme nouvelle destination sanitaire.

Le choix de Memorial Health Group n'est pas anodin. La Turquie développe une offensive commerciale agressive dans le secteur de la santé en Afrique. Des hôpitaux turcs accueillent déjà des patients de plusieurs pays du continent. Mais dans le cas camerounais, c'est une institution publique qui contractualise directement, sans transparence, pour évacuer ses membres vers Istanbul.

Les risques juridiques et politiques.

Ce contrat expose l'Assemblée nationale à des critiques sur plusieurs fronts. Juridiquement, l'absence d'appel d'offres constitue une violation des règles de passation des marchés publics. Politiquement, l'opacité sur le montant et les conditions du contrat alimente la défiance citoyenne envers les institutions. La présence d'un intermédiaire aux multiples casquettes renforce les soupçons de conflit d'intérêts.

Un précédent qui interroge la gouvernance.

L'affaire du contrat médical avec Memorial Health Group rappelle d'autres dossiers où la transparence a brillé par son absence. Elle pose la question de la bonne gouvernance au sein même de l'institution qui vote les lois censées la garantir. Les députés, qui contrôlent l'action gouvernementale, se trouvent désormais en position de bénéficiaires d'un système qu'ils devraient surveiller.

Quand les élites se soignent en silence.

Alors que le contrat a été signé loin des regards et que son montant reste secret, une question demeure : comment justifier que ceux qui font la loi au Cameroum se placent eux-mêmes au-dessus des règles de transparence qu'ils imposent aux autres ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AssembléeNationale #ContratPublic #Opacité #Gouvernance #MemorialHealthGroup #Santé #Députés #Transparence #Turquie

Lire aussi dans la rubrique SANTE

L'Assemblée nationale signe un contrat médical sans appel d'offres à Istanbul
Santé mentale : la Fondation BREE de Brenda Biya réhabilite le service de l'hôpital Jamot
Djamen compare Biya, Cavayé et Niat : Qui peut encore gouverner ?
Cavaye Yeguié Djibril évacué en urgence : le silence officiel inquiète
Drame à Bamenda : une femme enceinte décède après une négligence médicale présumée
Baby John, premier nouveau-né de 2026 et symbole d'espoir à Limbe
Hôpitaux au Cameroun : un dentiste s'exile au Canada en plein service
Dr Ignatius Essene : un neurochirurgien camerounais primé au niveau mondial à Dubaï
Hypertension : le mélange gombo et ail est-il un remède miracle ? La vérité scientifique
Succès contre le Sida : l'incidence du VIH en forte baisse au Cameroun selon le rapport Camphia
À Paris, un comité scientifique s’enthousiasme pour l’innovation médicale e-same
EKANE Anicet en danger de mort : Son extracteur d'oxygène vital confisqué à la Gendarmerie
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:14
Journée du 8 Mars: Ah...ces femmes qui soulèvent toujours leur "kaba"

Journée du 8 Mars: Ah...ces femmes qui soulèvent toujours leur "kaba"
11:56
Journée internationale des droits de la femme : Femmes et pouvoirs

Journée internationale des droits de la femme : Femmes et pouvoirs
10:59
Journée internationale des droits de la femme:Combien de femmes pour suivre l'exemple de Rosa Parks

Journée internationale des droits de la femme:Combien de femmes pour suivre l'exemple de Rosa Parks
10:41
Texticules de Hugues SEUMO sur la journée internationale des droits de la femme

Texticules de Hugues SEUMO sur la journée internationale des droits de la femme
19:31
Festivités du 08 Mars 2026 : La mairesse Bleue Régine Tsoungui électrise Akongo Labelle

Festivités du 08 Mars 2026 : La mairesse Bleue Régine Tsoungui électrise Akongo Labelle

SANTE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo