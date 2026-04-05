CAMEROUN :: AS Monaco défie Olympique Marseille en Ligue 1 :: CAMEROON

Un beau duel en vue pour se mettre au piédestal

Le temps sera reluisant au STADE LOUIS II dans la ville de Fontvieille à Monaco pour les fans et les amoureux du football. Le plaisir sera le même avec le leader des Paris sportifs qui devra franchir un grand pas dans cette phase de compétition. Pour le compte cette rencontre de la 28ème journée de LIGUE 1 la bataille sera rude sur le terrain pour encore être le meilleur en ayant un peu plus jusqu’à plusieurs millions, ceci à travers Supergooal !

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Un match entre deux clubs ambitieux et déterminés

Dans le duel AS MONACO – OLYMPISUE MARSEILLE profitez de cette occasion en or pour rendre la semaine flamboyante. Une affiche qui met aux prises deux formations qui vivent des situations différentes et se donneront à cœur joie dans cette dernière ligne droite pour rester dans la bataille aux places européennes.

Étant sur ses bases avec sa cote de 2.20, AS MONACO sixième au classement est le favori de ce duel et devra tout faire pour disposer de son adversaire afin d’obtenir un bon résultat sur son terrain qui lui fera un grand bien pour se rapprocher au classement. Une belle occasion pour les coéquipiers de MAGHNES AKLIOUCHE de prendre le dessus devant un autre adversaire en regain de forme et engranger des points au classement. Les Monégasques savent qu’ils n’auront pas droit à l’erreur dans cette confrontation et comptent jouer à fond leur chance afin d’obtenir un bon résultat au terme de ce duel.

Pour OLYMPIQUE MARSEILLE troisième au classement avec sa cote de 2.94, il faudra aller réaliser un bon match face à une belle formation en donnant tout au cours de la rencontre et espérer tenir tête à son vis-à-vis et concurrent sur le terrain et pourquoi ne pas avoir un résultat qui lui permettra de prendre une grande avance au classement. La tâche ne s’annonce pas aisée pour les coéquipiers de OGOR PAIXAO qui ne se laisseront pas faire aussi facilement en dépit de l’adversité mais ils tenteront leur chance pour faire un excellent match et pourquoi ne pas surprendre leur vis-à-vis afin d’avoir un bon résultat qui leur sera très bénéfique pour la suite et leur mettra en confiance.

Ce sera le 38ème match toutes compétitions confondues entre les deux clubs avec 15 victoires pour AS MONACO contre 13 victoires OLYMPIQUE MARSEILLE et 09 matchs nuls et dont il faudra s’attendre à une belle bataille dans l’ensemble.

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