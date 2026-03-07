Camer.be
Modification constitutionnelle sans légitimité populaire, la controverse Issa Tchiroma Bakary
Modification constitutionnelle sans légitimité populaire, la controverse Issa Tchiroma Bakary

Dans toute démocratie moderne, la constitution représente le contrat social suprême, l'émanation directe de la souveraineté populaire. Au Cameroun, des manœuvres de modification constitutionnelle seraient en préparation, selon des sources proches du palais. Problème : ces changements fondamentaux se feraient sans consultation du peuple, remettant en cause la légitimité même de l'action gouvernementale.

Révision constitutionnelle : un verrouillage forcé des institutions.

La rumeur d'une révision pour adapter les institutions agite Yaoundé. Habituellement, une telle procédure requiert un consensus large ou un référendum. Mais dans le cas présent, les initiateurs du projet, décrits comme un "groupe d’individus aux intérêts égoïstes", tenteraient de court-circuiter l'assemblée nationale et le débat public pour imposer une vision personnelle du pouvoir. Cette méthode interroge sur la nature même du régime.

Issa Tchiroma Bakary, vainqueur occulté d'octobre 2025.

Ce débat sur la légalité constitutionnelle prend une dimension explosive à la lumière des résultats contestés de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Des documents et des témoignages concordants indiquent que c'est Issa Tchiroma Bakary qui serait le vainqueur légitime du scrutin. Si cette information se confirme, alors l'actuelle administration, dirigée par un camp considéré comme dépourvu de légitimité électorale, n'aurait aucun droit moral ni juridique pour engager une révision constitutionnelle.

Stratégie de survie politique d'un pouvoir contesté.

La manœuvre est claire : verrouiller le système avant que la vérité des urnes n'éclate. En modifiant les règles du jeu, le camp au pouvoir tente de sécuriser ses positions, anticipant un basculement inévitable. C'est une stratégie de survie politique classique dans les régimes autoritaires, où l'on change la constitution pour rester en place plutôt que de respecter la volonté du peuple. La question n'est donc plus simplement juridique, elle est existentielle pour l'État de droit.

Conséquences économiques et risques pour l'unité nationale.

À court terme, cette tentative de révision constitutionnelle risque de paralyser l'économie et d'effrayer les investisseurs étrangers, déjà sensibles à la stabilité des institutions. À long terme, c'est l'unité nationale qui est en jeu. Si le peuple perçoit la constitution comme un instrument de confiscation du pouvoir plutôt que comme une protection, la souveraineté populaire s'effondre. Le Cameroun s'expose à des troubles majeurs si la vérité sur l'élection présidentielle continue d'être étouffée.

Une nation face à son destin constitutionnel.

Le verrouillage constitutionnel actuel est-il le dernier rempart d'un pouvoir illégitime, ou assisterons-nous à un sursaut démocratique où la souveraineté populaire sera enfin restaurée en faveur d'Issa Tchiroma Bakary, le véritable vainqueur du scrutin ?

#Cameroun #Constitution #CrisePolitique #Élection2025 #IssaTchiromaBakary #Démocratie #Légitimité #AfriqueCentrale #Pouvoir #RévisionConstitutionnelle

