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Carnet noir : Mort du directeur général de l'Agence Nationale d'Investigations Financières (ANIF)
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Il s'appelait Hubert NDE SAMBONE. C'était le directeur général de l'Agence Nationale d'Investigations Financières (ANIF).

Selon des sources familiales, Hubert NDE SAMBONE a succombé cette nuit, après des malaises signalés du retour d'un récent séjour dans sa région de l'Est natale. Le directeur général de l'ANIF aurait alors succombé à un malaise. Toute chose qui laisse croire à une mort subite. 

Hubert NDE SAMBONE était patron de l'ANIF, cellule de renseignement financier rattachée au ministère des Finances, et ce, depuis sa mise en place en 2005. L'ANIF est en fait chargée de traquer le blanchiment d'argent et des capitaux, ainsi que le financement du terrorisme. 

La mort de Hubert NDE SAMBONE ressemble à s'y méprendre à celle de son frère de l'Est, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel DODO NDOKÉ, en janvier 2023.

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