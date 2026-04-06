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© Camer.be : Toto Jacques
- 06 Apr 2026 16:02:52
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CAMEROUN :: Taxis à Buea : La Fin des Babouches au Volant Officialise une Révolution du Transport :: CAMEROON
Une chaussure, une loi, un signal fort
Une mesure insolite en apparence, structurante en réalité. Les autorités de Buea ont officiellement interdit aux chauffeurs de taxis de conduire en babouches ou sandalettes. Derrière l'anecdote vestimentaire se cache une politique de professionnalisation du secteur du transport qui engage la sécurité des usagers et l'image d'une ville en mutation.
Une interdiction officielle dans le secteur du transport à Buea
Les faits sont précis. Les autorités compétentes de Buea, capitale régionale du Sud-Ouest camerounais, ont introduit une nouvelle réglementation dans le secteur du transport urbain : il est désormais formellement interdit aux chauffeurs de taxis d'exercer leur activité au volant en portant des babouches ou des sandalettes.
La mesure est assortie de sanctions pour les contrevenants, dont la nature exacte n'a pas été précisée publiquement à ce stade. Trois objectifs officiels sont avancés par les autorités : davantage de professionnalisme, un renforcement de la sécurité routière, et une amélioration de l'image du métier de chauffeur de taxi dans la ville.
Pourquoi la chaussure devient un enjeu de sécurité
Conduire en babouches ou en sandalettes réduit la précision et la réactivité du conducteur sur les pédales frein, accélérateur, embrayage. Le pied mal maintenu peut glisser, se coincer, ou exercer une pression involontaire sur la mauvaise pédale dans une situation d'urgence.
Ce risque est documenté dans plusieurs pays. Le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore certains États américains recommandent officiellement de ne pas conduire en tongues ou en chaussures ouvertes. La démarche de Buea s'inscrit dans cette logique de prévention, adaptée au contexte d'une ville à forte densité de trafic informel.
Au-delà de la sécurité immédiate, les autorités signalent une intention plus large : repositionner le métier de chauffeur de taxi à Buea comme une activité professionnelle à part entière, avec ses codes, ses exigences et sa dignité.
Comment la mesure s'applique concrètement
La réglementation transport Buea repose sur un mécanisme de contrôle terrain. Les forces de l'ordre et les agents des transports sont en mesure de verbaliser tout chauffeur de taxi en infraction lors des contrôles routiers. La chaussure portée au moment de la conduite devient un critère de conformité au même titre que la vignette ou le permis de conduire.
Ce type de régulation par l'apparence est un levier connu dans la gestion des transports urbains africains. Il s'appuie sur le principe que la tenue vestimentaire d'un chauffeur professionnel reflète son rapport au métier et, indirectement, sa rigueur dans l'exercice de ses fonctions. Professionnalisme et sécurité routière sont ici traités comme des variables liées, non séparables.
La question de l'effectivité du contrôle reste ouverte : dans un secteur où l'informel est structurellement dominant, l'application constante de la mesure dépendra de la régularité et de la volonté des agents en charge des vérifications.
Ce que cette mesure annonce pour le transport urbain au Cameroun
La mesure produit deux effets mesurables. Elle teste la capacité des autorités de Buea à faire appliquer une réglementation sectorielle perçue comme marginale. Et elle crée un précédent : si le contrôle fonctionne, d'autres villes camerounaises pourraient s'en inspirer pour des régulations similaires.
Le taxi reste l'un des piliers de la mobilité urbaine dans les grandes villes camerounaises, mais il évolue dans un environnement peu réglementé. Chaque mesure qui impose un standard vestimentaire, mécanique, comportemental contribue à un processus de structuration lent mais irréversible. Buea prend ici une position avant-gardiste à l'échelle nationale.
La chaussure comme symbole d'un secteur qui se cherche
Interdire les babouches au volant à Buea, c'est poser une question plus large : jusqu'où la réglementation peut-elle aller pour transformer un secteur informel en profession reconnue ? La chaussure n'est que le point d'entrée visible d'un chantier profond. Ce qui se joue à Buea aujourd'hui pourrait préfigurer les standards du transport urbain camerounais de demain. À condition que la mesure soit appliquée et pas seulement annoncée.
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